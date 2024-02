PRIESKUM odhalil nečakaného víťaza volieb! SNS by v parlamente nesedela: TÁTO strana by sa vrátila zo striedačky

(Zdroj: Topky/Ramon Leško, Vlado Anjel, TASR/Jaroslav Novák)

BRATISLAVA – Pokiaľ by sa voľby konali v polovici februára, parlamentná zostava by vôbec nevyzerala rovnako, ako ju poznáme dnes. Víťaz parlamentných volieb zo septembra 2023 by tak podľa agentúry NMS vo februári obsadil iba druhé miesto. Poslancov Dankovej SNS by napokon v parlamentných laviciach vystriedali poslanci strany, ktorý si v tomto volebnom období ani neškrtli.

archívne video

Veronika Cifrová Ostrihoňová kandiduje do Europarlamentu! (Zdroj: Topky.sk)

Parlamentné voľby by vo februári vyhrala strana Progresívne Slovensko, ktorá by získala takmer každý 4. voličský hlas (22%). Dnes vedúci Smer-SD by podľa prieskumu agentúry NMS so ziskom 21% spadol na druhé miesto. Pellegriniho Hlas-SD by si so ziskom 16,9% udržal svoje aktuálne 3. miesto.

Do parlamentu by prešlo aj KDH, ktoré by získalo 7,2% hlasov. Hnutie SLOVENSKO by sa cez brány parlamentu, so ziskom 6%, prebojovalo len v prípade, ak by do volieb nevstúpil ako koalícia, rovnako, ako tomu bolo v septembri 2023.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Do Národnej rady by sa vrátili staronoví poslanci hnutia Republika, ktorá by so ziskom 5,8% prekonala svoj septembrový neúspech. Parlamentnú sedmičku by napokon uzavrela liberálna SaS, ktorej by svoju dôveru prejavilo 5,7% voličov.

(Zdroj: TASR/Henrich Mišovič)

SNS stráca, neúspech by znova okúsil aj Boris Kollár

S rozdielom piatich mesiacov by sa napokon do parlamentu neprebojovala Dankova SNS. Tá by v parlamentných voľbách získala len 4,2%, kvôli čomu by nenaplnili potrebných 5% na to, aby sa stali parlamentnou stranou. Mandáty by napokon nezískala ani Kollárova Sme rodina, ktorej by svoju dôveru prejavilo len 3,6% voličov a ani maďarská Aliancia, ktorej by svoj hlas odovzdalo len 3,3% voličov.

(Zdroj: TASR - Pavel Neubauer)