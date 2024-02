Prerozdeľovaciu vyhlášku kritizujú najmä kvôli nedostatku financií pre ambulancie

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

"Nemôžeme súhlasiť s objemom zdrojov určených pre ambulantný sektor. Návrh vyhlášky, aplikujúc ho do zmluvných vzťahov so zdravotnými poisťovňami, bude pre ambulantný sektor v roku 2024 v praxi znamenať, že zdravotné poisťovne ponúknu poskytovateľom minimálne zvýšenie, resp. neponúknu žiadne zvýšenie; nie je vylúčená situácia, že dôjde aj k zníženiu úhrad," upozornila Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR.

Spolu s Republikovou úniou zamestnávateľov (RÚZ) SR podotkli, že ambulancie nielen nedostali žiadne prostriedky na rozvoj, ale nemajú pokrytý ani prirodzený nárast. Môže to podľa nich viesť k znižovaniu reálnych miezd v ambulantnom sektore.

"Je tak nevyhnutné počítať s razantným zvýšením poplatkov v ambulantnom sektore z dôvodu udržateľnosti jeho prevádzky a v niektorých regiónoch dokonca ich samotnej existencie," uviedla RÚZ SR. Skritizovala aj aktuálnu výšku platby za poistencov štátu. "Je absolútne nedostatočná, pričom už v roku 2024 mala byť na úrovni 6,2 percenta," poznamenala únia.

Dochádza k medziročnému poklesu

Asociácia súkromných lekárov (ASL) SR podotkla, že z porovnania odhadovanej skutočnosti roku 2023 s návrhom pre rok 2024 vyplýva, že vo všetkých segmentoch ambulantného sektora dochádza k medziročnému poklesu. Upozorňuje, že na diskriminačný postoj voči ambulantnému sektoru doplatia pacienti. "Budú musieť čeliť ďalšiemu predlžovaniu čakacích lehôt a plošnému zavádzaniu poplatkov a problémom v diagnostike," vysvetlil prezident ASL SR Marián Šóth.

Súkromná Union zdravotná poisťovňa (ZP) upozornila, že nedostatočné zdroje budú vytvárať neprimeraný tlak na zdravotné poisťovne. "Návrh vyhlášky núti Union ZP hradiť výdavky za (ústavnú) zdravotnú starostlivosť, ktorú naši poistenci v takej miere nečerpajú, a naopak neumožňuje nám platiť za ten typ (ambulantnej) zdravotnej starostlivosti, ktorú naši poistenci potrebujú a čerpajú vo vyššej miere," vysvetlila. Spolu so súkromnou zdravotnou poisťovňou Dôvera kritizujú aj rozdelenie výdavkov na ústavnú starostlivosť podľa podielu na Case Mix Indexe.

Dofinancovanie ambulantnej sféry

Dofinancovanie ambulantnej sféry dodatočnými zdrojmi vo výške 100 miliónov eur je podľa AZZZ SR podmienené nereálnymi očakávaniami. Financie majú priniesť úsporné opatrenia i zavedenie nového katalógu výkonov. Jeho zavedenie v plnom rozsahu podľa asociácie nemožno očakávať v roku 2024. RÚZ SR zároveň upozornila, že nový katalóg úsporu neprinesie. "Ide o novú definíciu výkonov a ich nové nacenenie, ktoré bude prirodzene vyššie ako už existujúce," ozrejmila.

Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) a Dôvera takisto očakávajú, že výdavky na lieky budú v roku 2024 vyššie, než predpokladá vyhláška, a bude potrebné dofinancovanie sektora. "Ak sa nenaplnia úsporné opatrenia, najmä v oblasti liekov, z dôvodu, že Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR neprijme príslušné legislatívne alebo regulačné rozhodnutia (najmä v oblasti liekov a zdravotníckych pomôcok), bude nevyhnutné dofinancovanie," doplnila Union zdravotná poisťovňa. VšZP zároveň žiada pozastaviť proces kategorizácie nových liekov a podpis nových MEA zmlúv minimálne v prvom kvartáli tohto roka.

Programová vyhláška je byrokratickým nástrojom

Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb (SOZ ZaSS) upozorňuje, že programová vyhláška v tomto znení je byrokratickým nástrojom, ktorý zasahuje do kontrahovania poskytovanej zdravotnej starostlivosti, pričom neberie do úvahy zabezpečenie adekvátnych podmienok pre personál. "Ak MZ SR nevezme do úvahy pripomienky SOZ ZaSS a nevyčlení dostatočné finančné zdroje pre nemocnice v tomto roku, môžeme očakávať vážne sociálne nepokoje medzi zamestnancami nemocníc, ktoré by mohli vážne ohroziť kontinuitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti," dodáva Anton Szalay, predseda SOZ ZaSS.

Vyhlášku k prerozdeleniu financií pre zdravotníctvo na tento rok predložilo ministerstvo zdravotníctva do medzirezortného pripomienkového konania začiatkom februára. Účinná by mohla byť podľa neho od marca.