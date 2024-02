POZOR Na slovenskom trhu je nebezpečná detská podložka: Ak ju máte, prestaňte ju používať!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images, Pixabay)

Ide o výrobok s názvom "Detské puzzle podložky – dopravné prostriedky Art", ktoré sú pôvodom z Dánska. Penová podložka sa skladá z 9 kusov rôznofarebných veľkých penových dielov, ktoré zobrazujú rôzne dopravné prostriedky. Výrobok sa predáva zabalený v priesvitnej fólii s papierovým štítkom, ktorý obsahuje údaje o výrobku. Na ňom sú uvedené artiklové číslo 01481299, EAN kód 5711512006460 a označenie CE.

Hračky a odnímateľné súčasti hračiek, ktoré používajú deti do 3 rokov, nesmú v akejkoľvek polohe úplne zapadnúť do valca na malé časti. "Vo veľkých dieloch s motívom lietadla s vrtuľou a športového lietadla sú časti, ktoré úplne zapadnú do valca na malé časti (okno lietadla s vrtuľou, zadná časť vodorovnej chvostovej plochy a predná časť zo športového lietadla). Keďže hračka má charakter jednoduchej skladačky určenej pre deti do 3 rokov, malé časti predstavujú pre deti riziko zadusenia," informuje SOI.

Slovenská obchodná inšpekcia uložila kontrolovanej osobe povinné opatrenia, ktorými zabránila ďalšiemu sprístupňovaniu nebezpečného výrobku na trhu, zabezpečila jeho stiahnutie z trhu ako aj informovanie spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku.

"Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny, opravu výrobku v primeranom čase, ak možno zaistiť bezpečnosť opraveného výrobku alebo na výmenu výrobku za bezpečný výrobok rovnakého typu a aspoň rovnakej hodnoty a kvality na základe výslovného súhlasu spotrebiteľa," uzatvára SOI.

