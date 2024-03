Lidl sťahuje z pultov obľúbený nápoj! Obsahuje nebezpečnú látku, hrozia zdravotné ťažkosti

(Zdroj: TASR – Jakub Kotian )

BRATISLAVA - Obchodný reťazec Lidl varuje pred nebezpečnou potravinou na svojich pultoch. Ide o smoothie, v ktorom môže byť prítomný mykotoxín patulín. V prípade, že ste tento produkt zakúpili, môžete ho priniesť späť do predajne, kde vám vrátia peniaze, a to aj bez nutnosti predloženia pokladničného bloku.

Lidl na svojej stránke informuje, že spoločnosť Molkerei Gropper GmbH & Co. KG sťahuje produkt “Solevita Smoothie Red Genius, 250 ml“, s dátumom spotreby 13. 03. 2024 z dôvodu možnej prítomnosti mykotoxínu patulínu.

(Zdroj: Lidl)

"Patulín je škodlivá látka produkovaná plesňou, ktorá môže spôsobiť nevoľnosť, zvracanie a tráviace ťažkosti. Zákazníci by preto mali venovať pozornosť tomuto oznamu a uvedený produkt nekonzumovať," varuje s tým, že produkt môžu zákazníci priniesť späť do predajne Lidl, pričom im budú vrátené peniaze, a to aj bez nutnosti predloženia pokladničného bloku.

Uvedené sa týka výlučne spomínaného produktu. "Ostatných šarží a iných produktov predávaných v spoločnosti Lidl Slovenská republika, s.r.o. sa táto výzva netýka. Spoločnosť Molkerei Gropper GmbH & Co. KG sa ospravedlňuje za všetky vzniknuté nepríjemnosti," dodáva Lidl.