NOVÉ skutočnosti o mladej žene (†23), ktorá vyskočila z okna v centre Bratislavy: V byte nebola sama!

Bajkalská ulica v Bratislave (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

BRATISLAVA - V piatok 16. februára sa odohrala na Bajkalskej ulici v Bratislave strašná tragédia. Z okna bytového domu mala vyskočiť mladá žena (†23), ktorá na mieste prišla o život. prvé správy hovorili, že to mala byť samovražda. Polícia vypočula aj priateľa zosnulej, ktorý sa v tom čase nachádzal spolu s ňou v byte.

archívne video

Polícia SR poskytla nové skutočnosti ohľadom tragickej udalosti, ktorá sa odohrala v piatok 16. februára na Bajkalskej ulici v Bratislave. V podvečerných hodinách (niečo po 16:30 hod.) mala z okna jedného z bytov vyskočiť mladá žena (†23) na frekventovanú cestu. Zomrela priamo po páde. Podľa informácii malo ísť o samovraždu. V byte ale nebola sama.

Pred očami priateľa

V čase tragédie sa so ženou, ktorá si siahla na život, nachádzal v byte aj jej priateľ. Web JOJ Plus informuje, že vyskočiť mala priamo pred jeho očami. V krátkom čase dorazili an miesto záchranné zložky. "Na miesto udalosti Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR vyslalo ambulancie rýchlej lekárskej pomoci a rýchlej zdravotnej pomoci," informovala hovorkyňa Petra Klimešová.

Zranenia ženy boli po páde nezlúčiteľné so životom. "Lekár na mieste konštatoval exitus u 23-ročnej ženy. 26-ročného muža záchranári po prvotnom ošetrení transportovali do nemocnice v Ružinove s akútnou reakciou na stres," doplnila policajná hovorkyňa.