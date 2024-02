Zrušenie práva veta by bolo podľa Blanára začiatkom konca Európskej únie

Juraj Blanár (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Európska únia (EÚ) bola postavená na konsenzuálnom základe a zrušenie práva veta, ktoré by viedlo k presadzovaniu záujmov väčších členských krajín na úkor menších, by bolo začiatkom jej konca. Povedal to minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD).