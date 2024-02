Vláda schválením 13. dôchodkov ohrozuje milióny eur z plánu obnovy, tvrdí Simona Petrík z Progresívneho Slovenska

Simona Petrík (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Vláda schválením 13. dôchodkov ohrozuje milióny eur z plánu obnovy. Kupuje si tým voličov za peniaze, ktoré Slovensko nemá, a zatína obrovskú sekeru do štátneho rozpočtu. Vyhlásila to podpredsedníčka Výboru Národnej rady (NR) SR pre sociálne veci z opozičného hnutia Progresívne Slovensko (PS) Simona Petrík, v reakcii na návrh novely zákona o sociálnom poistení, ktorý poslanci NR SR posunuli do druhého čítania.

Európska komisia dnes uzatvorila a pozitívne hodnotila žiadosť o tretiu platbu v rámci Plánu obnovy (Zdroj: TASR/Pavol Zachar)

"Seniorky a seniori si zaslúžia dôstojný dôchodok počas celého roka, nielen zalepenie očí almužnou pred Vianocami. Koaličný cynizmus ide tak ďaleko, že vláde dáva právo dávku rozdeliť v priebehu roka - napríklad polovicu tesne pred voľbami, zvyšok pred sviatkami. Dôchodkyne a dôchodcovia tak budú závislí od Roberta Fica (Smer-SD) a jeho ministrov," uviedla Petrík a dodala, že zasahovanie do penzijných fondov môže znamenať, že ľudia v seniorskom veku o 10 či 20 rokov zo svojich dôchodkov neuvidia nič.

Európska komisia vyzvala vládu

Poslanec NR SR Štefan Kišš (PS) poukázal, že Európska komisia vyzýva vládu, aby predstavila reálne kompenzačné opatrenia a prestala s ďalším zadlžovaním. "Ak tak nespraví, hazarduje s dôchodkami budúcich generácií, aj s miliónmi z plánu obnovy," varuje Kišš. "Toto kupovanie voličov bude len v roku 2024 stáť vyše 800 miliónov a vláda bude musieť škrtať inde. Premietnuť sa to môže do nižších investícií v zdravotníctve, nezaplátaných ciest alebo horších služieb pre občanov. Pocítime to všetci - vrátane seniorov. Tieto populistické a nebezpečné riešenia Progresívne Slovensko nebude podporovať," uzavrel Kišš.

Erik Tomáš o 13.dôchodku v roku 2024 (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Nárok na 13. dôchodok by mali mať poberatelia všetkých dôchodkových dávok, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa. Tiež by ho mali dostať občania, ktorým dôchodok vypláca útvar sociálneho zabezpečenia príslušného silového rezortu. Sumy 13. dôchodku pre jednotlivé druhy dôchodkových dávok by mali byť každoročne určené osobitne pre každý druh dôchodku vo výške priemernej mesačnej sumy daného druhu dôchodku za celý predchádzajúci kalendárny rok.