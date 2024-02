Problémom udržateľnosti dôchodkov je najmä druhý pilier, nie 13. dôchodky

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Problémom dlhodobej udržateľnosti dôchodkov na Slovensku je najmä 2. pilier a jeho zlé nastavenie a nie vyplatenie 13. dôchodkov. V utorok na to upozornila Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS), podľa ktorej by sa mala v tomto volebnom období prijať legislatíva, ktorá by podporila možnosť zvyšovať dôchodky do budúcnosti cez daňovú úľavu v 3. pilieri.