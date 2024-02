Kontroverzné nariadenie v Petržalke! Starosta sleduje svojich zamestnancov na home office pomocou GPS

Ján Hrčka (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Na prípad upozornil denník SME. Podľa miestnej kontrolórky však mestská časť na takéto konanie nemá právne oprávnenie a mohla by jej hroziť pokuta. Starosta Ján Hrčka uviedol, že na GPS lokalizácii trvá a „ak chce zamestnanec prácu z domu využívať, musí akceptovať jeho podmienky“, uviedol.

Zamestnanec petržalského miestneho úradu musí pred zahájením práce z domu poskytnúť svoju polohu, a rovnako ju musí zadať aj po ukončení práce. Ak sa zamestnanec nenachádza na mieste jeho trvalého bydliska, musí túto skutočnosť nahlásiť zamestnávateľovi, ten však s iným miestom musí vopred súhlasiť.

Podľa kontrolórky Diany Chovancovej by samospráva mala najskôr získať právny základ na zbieranie takýchto údajov. Starosta Hrčka v tom má však jasno „zodpovednosť má štatutár, ktorý rozhoduje, teda ja. Ja trvám na tom, že to ostatne tak, ako to je,“ uviedol na zastupiteľstve. Zamestnancov, ktorí polohu nechcú zadávať do ničoho nenúti, no v tom prípade musia prísť fyzicky do práce.

Názory poslancov na toto nariadenie sa rôznia, jeden z nich Adam Sarlós uviedol, že je to dehonestujúce. „Samozrejme, zamestnancov treba kontrolovať, ale má to mať nejakú hranicu, ktorú sme už prekročili. Dôležité je, že na home office vidím výsledok práce,“ povedal počas diskusie na zastupiteľstve. Podľa zistení denníka SME majú iné mestské časti benefit práce z domu založený skôr na dôvere a či stihnú urobiť pridelenú prácu alebo nie. Zamestnanec však musí byť zastihnuteľný na mobilnom telefóne alebo cez e-mail. Podľa bývalých zamestnancov mestskej časti týmto spôsobom mestská časť Bratislava Petržalka iba zvyšuje fluktuáciu zamestnancov.