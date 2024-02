Luxusné autá, firmy a život na vysokej nohe! Syn Kuffu však býva v mestskom byte: Vraj splnil podmienky

(Zdroj: Google earth)

V minulosti, konkrétne v roku 2010 získal Marek Kuffa s rodinou trojizbový mestský byt v Kežmarku. Aj keď bola zmluva uzavretá na dobu určitú, mestské zastupiteľstvo, ktoré medzitým zmenilo vedenie, bratovi a synovi štátnych tajomníkov na ministerstvo životného prostredia Štefana a Filipa Kuffovcov Marekovi predĺžilo zmluvu a v byte aj so siedmimi deťmi naďalej bývajú. V súčasnosti mu samospráva pod vedením poslanca za koaličnú stranu Hlas-SD Jána Ferenčáka predĺžila zmluvu do konca júna 2026.

Radnica pritom tvrdí, že Kuffa aj s rodinou spĺňajú všetky podmienky pre získanie a udržanie si mestského bytu. A to aj napriek tomu, že vlastní viaceré lukratívne pozemky v Tatrách a pred bytovkou na Košickej ulici 5 mu parkujú viaceré luxusné autá. Konkrétne ide o Porsche Cayenne, Nissan Navara NP300, Mercedes-Benz GL či BMW so špeciálnymi evidenčnými číslami vozidla na želanie za extra poplatok. Informuje o tom portál Korzár.sme.sk.



Sám Marek Kuffa v súčasnosti čelí obžalobe z výtržníctva a lúpeže. Okrem toho ho zrejme čaká aj súd pre obvinenie za ublíženie na zdraví. Nateraz termín pojednávania nie je vytýčený. Kuffovci sú pritom známi v regióne pod Tatrami, kde vlastnia viaceré poľnohospodárske a lesnícke pozemky. Marek Kuffa okrem toho pred niekoľkými rokmi spolu so svojo manželkou Zuzanou založili tri firmy, a to TSM, TSM-11 a TSM-22. Okrem firiem vlastní aj viaceré nehnuteľnosti. Trvalý pobyt, aj spolu s rodinou, majú pritom na adrese svojho otca, Štefana Kuffu v Kežmarku.

9-členná rodina pritom za bývanie v mestskom byte platí mesačné nájomné na sumu 218 eur. Podľa radnice však rodina spĺňa všetky požiadavky, ktoré im určuje zákon. To je aj dôvod, prečo im mestské zastupiteľstvo opakovane predĺžilo zmluvu. „Dôvodom bolo splnenie podmienok na uzavretie opakovaného nájmu v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách a o sociálnom bývaní a zároveň podmienok stanovených v Zásadách prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Kežmarok,“ znela oficiálna predpoveď mesta. Podľa zákona však „sociálne bývanie je bývanie obstarané s použitím verejných prostriedkov určené na primerané a ľudsky dôstojné bývanie fyzických osôb, ktoré si nemôžu obstarať bývanie vlastným pričinením a spĺňajú podmienky podľa tohto zákona". Okrem toho podľa zákona nesmie vlastniť nehnuteľnosť a nesmie presiahnuť stanovenú výšku príjmu. Pre rok 2023, keď bola zmluva obnovená, platilo, že mesačný príjem posudzovanej plnoletej osoby nesmie prekročiť sumu 234,42 eura. Pri druhej dospelej osobe je to 163,53 a za každé dieťa 107,03 eura.

"Samozrejme, že splnili podmienky na opakovanie nájmu. Predložili doklady ako rodina, spĺňali ten príjem. Čo sa týka limitu, vyplýva to zo zákona. Pri opakovanom nájme je to štvornásobok životného minima,“ uviedla kežmarská radnica. V prípade deväťčlennej rodiny Kuffovcov ide teda podľa mesta Kežmarok o mesačnú čiastku 4 879,76 eura.

Čo bude s bytom ďalej? Samotná radnica priznala, že keď bude rodina Kuffovcov opäť spĺňať podmienky nájmu mestského bytu, bude im zmluva automaticky predĺžená. Okrem toho mesto dodalo, že byty v súčasnosti neplánuje predávať. Prv chcú splatiť úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Problematiku bývania rodiny Mareka Kuffu v sociálnom byte riešili obyvatelia Kežmarku aj v Odkaze pre starostu. "Zaujíma ma, aj mnohých obyvateľov mesta, akým spôsobom sa rozdeľujú mestské nájomné byty v Kežmarku, aké sú kritériá na ich pridelenie a ako presne sa vyberajú úspešní žiadatelia spomedzi všetkých žiadostí, keďže mnohé mladé rodiny čakajú na byt márne a žijú v drahých podnájmoch. Stojí za to sa prejsť okolo týchto bytoviek a pozrieť sa pozorne, aké autá sa na priľahlých parkoviskách nachádzajú a aké zvučné mená sú na zvončekoch. Niekoľko mien má aj blízky vzťah s niekým z mestského úradu. Dokonca viem o prípade, že obyvateľka mestského bytu ho ďalej prenajíma. Ako to? To nik nevidí? Vo vchode každý každého kryje," napísal nespokojný občan ešte v roku 2018.