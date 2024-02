Poslanci ukončili piatkové rokovanie: Zídu sa opäť po víkende

(Zdroj: Topky/Jano Zemiar)

archívne video

Na schôdzi NRSR sa očakáva rokovanie aj o Trestnom zákone (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Poslanci by sa mali opäť zísť po víkende. V pondelok (12. 2.) o 9.00 h by sa mala začať mimoriadna schôdza k návrhu na odvolanie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS). Rokovanie iniciovala opozícia, ministerka to považuje za bežný nástroj politického boja. Na utorok (13. 2.) ráno si zas poslanci termínovali body z programu riadnej schôdze z dielne Ministerstva financií SR.