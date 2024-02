Opozícia bije na poplach! V novele Trestného zákona odhalili ďalší sporný bod: Premlčanie v prípade znásilnenia

(Zdroj: koláž Topky/Ramon Leško)

"Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) minimálne od včera vie o ubližujúcej zmene Trestného zákona, ktorá drasticky skráti premlčaciu lehotu pre trestný čin znásilnenia z 20 na desať rokov," uviedla Števulová. Priblížila, že ministra osobne vyzvala, aby zariadil nápravu. Jej apely podľa nej odignoroval.

Koalícia tvrdila, že premlčacie doby sa majú znižovať iba pri ekonomických trestných činoch

Aj poslankyňa Jana Bittó Cigániková (SaS) na štvrtkovej tlačovej besede uviedla, že považuje znižovanie premlčacích dôb v prípade znásilnenia a sexuálneho zneužívania maloletých za neprijateľné. Argumentovala, že premlčacie doby sú preto tak dlhé, aby obete mali nádej, že sa tieto skutky vyšetria. Zdôraznila, že koalícia tvrdila, že premlčacie doby sa majú znižovať iba pri ekonomických trestných činoch.

Zníženie premlčacích dôb kritizovala na štvrtkovej tlačovej besede aj poslankyňa Martina Holečková (KDH). "Je to výsmech všetkým obetiam, ktoré zažili sexuálne násilie," uviedla. Dodala, že naďalej budú prichádzať s návrhmi, ktoré budú zlepovať postavenie obetí akéhokoľvek násilia.

Progresívne Slovensko na problém upozornilo ministra

Osobne som ho v stredu vyzvala, aby zariadil nápravu už v druhom čítaní, kedy na to ešte bol priestor. V rozprave Národnej rady k novele Trestného zákona sme na to upozornili už v utorok. Skutočnosť, že naše apely odignoroval, vypovedá o tom, na kom tejto vládnej koalícií záleží. Nie sú to preživší znásilnenia ani sexuálnych trestných činov, sú to iba ich vlastní ľudia. Tak veľmi im záleží na ich beztrestnosti, že neváhajú zmariť akúkoľvek nádej na spravodlivosť pre týchto preživších," tvrdí poslankyňa NR SR Zuzana Števulová.

Žilinka odmieta, že by mlčal pri novele Trestného zákona

Poslankyňa Zuzana Mesterová (PS) sa v rámci doplňujúcej otázky generálneho prokurátora pýtala aj na názor ku skráteniu premlčacej lehoty i pri znásilneniach. Žilinka reagoval, že aj zmeny premlčacích lehôt vyjadrujú predstavu navrhovateľa o smerovaní trestnej politiky a je to legitímne právo navrhovateľa tak, ako je legitímne právo opozície zmeny kritizovať a podať pozmeňujúce návrhy. "To nie je kompetencia generálneho prokurátora," dodal.