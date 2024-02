PRVÉ REAKCIE po prijatí kontroverzného zákona! Čaputová urobí všetko pre to, aby vôbec nenadobudol účinnosť

NRSR prijala novelu Trestného zákona, zruší sa ÚŠP a upravia sa trestné sadzby (Zdroj: koláž Topky/Ramon Leško, TASR/Jaroslav Novák )

BRATISLAVA - Opozícia ostro kritizuje prijatie novely Trestného zákona, ktorú si dnes vládna koalícia v parlamente schálila jednohlasne. Podľa nej sa má zrušiť Úrad špeciálnej prokuratúry. Má tiež dôjsť k viacerým zmenám pri trestných sadzbách, hraniciach škôd pri majetkovej trestnej činnosti aj k úprave premlčacích lehôt a to aj na sexuálne násilie. Čaputová toto rozhodnutie ostro kritizuje a urobí všetko preto, aby vôbec nenadobudla účinnosť.

Prezidentka Slovenskej republiky ostro kritizuje prijatie novely Trestného zákona. "Prijatie novely Trestného zákona je zlou správou pre Slovensko a všetkých jeho občanov. Nič na tom nezmenili ani na poslednú chvíľu predložené pozmeňujúce návrhy koaličných poslancov. Bez odbornej oponentúry pripravená novela v oblasti trestného práva môže spôsobiť celospoločenské škody a nezvratné zásahy do práv osôb poškodených trestnou činnosťou. Mrzí ma, že poslanci vládnej koalície nevypočuli hlasy verejnosti ani odbornej obce po stiahnutí novely z rokovania," poznamenala hlava štátu na sociálnej sieti.

Je podľa nej neakceptovateľné, aby sa takéto závažné zmeny v trestnej politike štátu diali bez riadneho legislatívneho procesu. "Náš právny poriadok pripúšťa skrátené legislatívne konanie iba ako výnimočný nástroj, a to len za podmienky, že je prítomný aspoň jeden z dôvodov uvedený zákonom. Som presvedčená, že v tomto prípade žiadny takýto dôvod neexistoval. Návrh bol navyše do poslednej chvíle menený rozsiahlymi pozmeňujúcimi návrhmi, a to aj tesne pred jeho schvaľovaním v parlamente. Na jeho príprave sa podieľali a za zmeny hlasovali aj poslanci, ktorým táto novela zlepší ich procesné postavenie v prebiehajúcich trestných konaniach, čo rovnako považujem za neprípustné," dodala Čaputová. Zároveň poznamenala, že "zhľadom na uvedené dôvody preto zvážim všetky ďalšie možnosti svojho postupu, a to s jediným cieľom, aby tento zákon vôbec nenadobudol účinnosť."

Šimečka sa taktiež pokúsi o to, aby zákon nebol účinný

Šimečka ostro skritizoval jednohlasné prijatie návrhu novely o Trestni zákone, a to aj nepriek protestujúcim ľuďom. "Tak si to schválili. Napriek všetkému. Napriek ľuďom na námestiach, napriek mnohotýždňovej obštrukcii, napriek výhradám EÚ aj odborníkov, napriek hrozbe straty miliárd eur, napriek odporu vlastných voličov, aj napriek očividným hlúpostiam, ktoré v tom promafiánskom balíčku majú napísané," poznamenal na sociálnej sieti. Týmto zákon si podľa neho schválili "premlčanie pre svojich Kažimírov a Výbohov, podmienky pre vlastných Gašparov a Bödörov, ale aj cestu k slobode pre zlodejov, korupčníkov a páchateľov znásilnení po celom Slovensku. Toto je tá ich odborná práca pre ľudí. Ďakujeme pekne, hanba vám na sto rokov, páni Fico, Danko, Pellegrini," skonštatoval.

Zároveň však dodal, že urobí všetko preto, aby tento zákon nikdy nenadobudol účinnosť. "Cítim hnev. Ale viete čo necítim? Necítim beznádej. Pretože tento zápas, zápas za spravodlivosť na Slovensku, ani zďaleka neskončil. Zajtra je nový deň, a my spravíme všetko preto, aby tento škandalózny promafiánsky balíček nebol účinný ani jeden deň. Využijeme na to každý jeden demokratický nástroj, ktorý máme k dispozícii," dodal v závere.

Podľa SaS si koalícia schválila amnestiu pre svojich ľudí

Koalícia si prijatím novely Trestného zákona v parlamente schválila amnestiu pre svojich ľudí. Uviedla to poslankyňa parlamentu Mária Kolíková (SaS) s tým, že je to hanebné. Verí, že Ústavný súd (ÚS) SR bude mať dosť dôvodov na to, aby účinnosť zákona zastavil pred tým, ako "vyjde na svetlo".

"Dopad tejto zásadnej zmeny Trestného zákona nebude len v kauzách, ktoré má špeciálna prokuratúra, ale bude naprieč celým Slovensko," poznamenala. Poukázala na to, že novela sa netýka len majetkových trestných činov, ale aj iných. Poslankyňa zároveň odmietla argument predsedu parlamentu Petra Pellegriniho (Hlas-SD), že by sa odklonili od pravidiel diskusie v treťom čítaní.

Podľa Matoviča sa dnešným dňom na Slovensku zavraždili spravodlivosť

Dnešným dňom na Slovensku zavraždili spravodlivosť. V reakcii na schválenie novely Trestného zákona v Národnej rade (NR) SR to povedal poslanec parlamentu a líder hnutia Slovensko Igor Matovič. "Počítame s tým, že prezidentka zákon vráti späť, ale videli ste to aj dnes, oni tam hodinu a pol sedeli nachystaní, kedy Peter Pellegrini (Hlas-SD) dá príkaz na to, že zarežú rozpravu," podotkol Matovič. Zdôraznil, že rozhodujúce hlasy, ktoré pomohli k schváleniu legislatívy, boli od poslancov Hlasu-SD.

Poslanci schválením novely Trestného zákona podľa Matoviča "napľuli do očí" znásilneným ženám, znásilneným a zneužívaným deťom. Skrátenie premlčacích lehôt považuje líder hnutia Slovensko za vrchol arogancie.

Schválením novely Trestného zákona Národná rada SR podľa KDH prerazila dno

Schválením novely Trestného zákona Národná rada SR podľa poslanca KDH Františka Majerského prerazila dno. Hnutie kritizuje najmä skrátenie lehoty premlčacích dôb pri násilných sexuálnych trestných činoch. Deklaruje, že urobí všetko preto, aby aspoň túto časť novely zvrátilo.

"Dnešným rozhodnutím sme totálne prerazili dno a národná rada spadla úplne na koniec dna. Takýto pocit hanby sme ešte nezažili," uviedol Majerský. Poslanec Ján Horecký (KDH) podotkol, že pre KDH v tomto prípade nejde o žiadny politický zápas, ale o životy ľudí. "Bojíme sa ochromenia činnosti polície aj s tým, že ani ženy, ani zdravie, ani život, ani majetok ľudí nebude dostatočne chránený týmto štátom," uviedol.

Spolu s poslancom Martinom Šmilňákom (KDH) skritizovali, že sa o skracovaní premlčacích dôb pri znásilnení dozvedeli až vo štvrtok ráno. "Verím tomu, že sa to ťažko počúva všetkým, ktorí tam sedia a sú z koalície, lebo som presvedčená o tom, že nevedeli, že toto sa tam nachádza," dodala poslankyňa hnutia Martina Holečková. Šmilňák zároveň deklaroval, že hnutie urobí všetko preto, aby túto časť novely zvrátili.

Koalícii je v záujme beztrestnosti jedno, aké budú obete novely, poznamenala Števulová

Vládnej koalícii je v záujme jej vlastnej beztrestnosti jedno, aké budú ďalšie obete novely Trestného zákona. Vyhlásila to poslankyňa Národnej rady (NR) SR Zuzana Števulová z PS po schválení novely v parlamente. Upozornila pritom na dosah skrátenia premlčacích lehôt aj na trestný čin znásilnenia. Tvrdí, že na to upozornila aj ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD) a očakávala, že to ešte upravia.

"Je to úplné pošliapanie práv obetí," uviedla Števulová. Upozornila, že premlčacia lehota desať rokov pri znásilnení nie je dostatočná aj vzhľadom na priebeh vyšetrovaní. Poukázala najmä na to, že viaceré obete znásilnenia často neprehovoria hneď po skutku a odhodlajú sa až po rokoch. Števulová tvrdí, že minister o takomto dosahu predložených zmien zrejme sám nevedel a diskutovali aj o možnej úprave. Preto očakávala, že sa tohto ustanovenia dotknú aj pozmeňujúce návrhy. Mrzí ju, že sa napokon nič neudialo. Argumenty koalície nepovažuje za dostatočné a poukázala aj na prípady zo zahraničia, kde sa podľa jej slov ide skôr cestou predlžovania premlčacích lehôt pri znásilňovaní či zmenou právnej definície skutku.

Nadácia Zastavme korupciu i TIS kritizujú schválenie novely Trestného zákona

Schválená novela Trestného zákona oslabuje právny štát a boj s korupciou. Zhodujú sa na tom mimovládne organizácie Transparency International Slovensko (TIS) a Nadácia Zastavme korupciu. "Koaliční poslanci schválili novelu Trestného zákona, ktorá závažným spôsobom oslabí bezpečnosť občanov Slovenska a zatraktívni korupčnú a inú majetkovú trestnú činnosť," upozornila nadácia na sociálnej sieti.

TIS predpokladá, že po štvrtkovom schválení novely bude nasledovať veto prezidentky, jeho prelamovanie v parlamente a aj podnety na Ústavný súd SR. "Napriek tomu sa Slovensko dnes ocitlo už veľmi blízko k revolúcii v trestnej politike, ktorej dosahy možno ťažko predpovedať. V posledných hodinách rozpravy to najlepšie ukázala aj emotívna diskusia o skracovaní premlčacej doby za znásilnenie či možnom premlčaní vraždy Daniela Tupého," zdôraznila organizácia. Vyzvala politickú reprezentáciu, aby dnešnú podobu novely ešte pred jej účinnosťou zastavila a vrátila sa k štandardnému legislatívnemu procesu a odbornej diskusii. TIS má obavy z dosahu zmien na kvalitu právneho štátu, jeho schopnosť potrestať páchateľov živých káuz i možnosti potierať korupciu.

Hlas-SD víta schválenie novely Trestného zákona

Koaličná strana Hlas-SD víta schválenie novely Trestného zákona, ktorá podľa nej približuje slovenské trestné právo k vyspelým európskym krajinám. Informovala o tom hovorkyňa strany Karolína Ducká. Za najdôležitejší prínos novely považuje strana dôraz na odškodnenie obetí trestných činov a prevýchovnú úlohu justície. "Novela zároveň dáva oveľa väčší priestor nezávislým súdom na objektívne posúdenie každého individuálneho prípadu. Trestné činy proti životu a zdraviu musia byť prísnejšie trestané ako ekonomické a iné trestné činy," podotkla hovorkyňa.

Priblížila, že skrátenie premlčacích lehôt sa týka viacerých trestných činov a vychádza z trestných sadzieb za tieto činy. "Ak by sa v niektorých konkrétnych prípadoch ukázalo, že skrátenie premlčacej lehoty má negatívny dopad na vyšetrovanie týchto skutkov, je strana Hlas pripravená prísť s úpravou príslušného ustanovenia Trestného zákona," podotkla Ducká. Strana odmieta, že by novela mala úmysel znemožniť vyšetrenie niektorých mimoriadne závažných trestných činov.

Novelu Trestného zákona z dielne rezortu spravodlivosti schválili poslanci Národnej rady SR vo štvrtok večer. Legislatíva počíta so zrušením Úradu špeciálnej prokuratúry. Má tiež dôjsť k viacerým zmenám pri trestných sadzbách, hraniciach škôd pri majetkovej trestnej činnosti aj k úprave premlčacích lehôt. Parlament o novele rokoval v skrátenom legislatívnom konaní.