Poslankyňa sa neubránila slzám! Po schválení novely Trestného zákona sa rozplakala

Poslankyňa strany KDH Martina Holečková ešte počas zasadnutia Národnej rady Slovenskej republiky prosila poslancov, aby zastavili zníženie premlčacej lehoty pri znásilnení. Poslancom s trasúcim sa hlasom odprezentovala svedectvo ženy, ktorá si rovnakým peklom prešla. „Pred 15 rokmi som bola znásilnená, ohrozoval ma nožom, ešte dnes mi búši srdce a potia sa mi dlane. Keď sa o tom pokúšam hovoriť, je to najponižujúcejšia skúsenosť, akú môže žena zažiť," odcitovala poslankyňa. „Je to odporné, hnusné, sama sebe sa hnusím a cítim sa špinavá. Každý deň sa zobúdzam s myšlienkou na samovraždu,“ dodala.

Svoje kolegyne z vládnej koalície žiadala, aby sa zastali zneužitých žien. „Dámy z koalície, aspoň vy sa zastaňte žien, ktoré boli znásilnené a vás, páni, najmä zo Smeru, vyzývam, nerozdávajte karafiáty v marci. Dajte im darček dnes, zastavte toto hanebné znižovanie premlčania pri znásilnení,“ dodala Holečková.

Parlament prijal novelu Trestného zákona, zruší sa Úrad špeciálnej prokuratúry a upravia trestné sadzby

Jej snaha o zastavenie prijatia novely tohto zákona však nebola vypočutá a poslanci 78 hlasmi schválili novelu Trestného zákona, ktorou má dôjsť k viacerým zmenám pri trestných sadzbách, hraniciach škôd pri majetkovej trestnej činnosti aj k úprave premlčacích lehôt či k zrušeniu Úradu špeciálnej prokuratúry.

Po schválení tohto zákona sa Martina Holečková rozhodla vystúpiť pred médiá. "Mne sa veľmi ťažko hľadajú vhodné slová, lebo proste poslanec koalície ide po schodoch a povie mi, že aký emotívny výstup a usmieva sa. To sa budú do tváre smiať aj tým ženám, ktoré boli proste znásilnené? Toto je odkaz, ktorý z tadiaľto z parlamentu chceme poslať obetiam? Takto hlboko sme klesli? Ja viem, že zarezali tú rozpravu, lebo to nemohli počúvať," povedala už so slzami v očiach po schválení novely.

KDH k novele Trestného zákona: Ospravedlňujeme sa Slovákom, že sme to nezvrátili