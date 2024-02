Valentínske tipy: Čo darovať svojej láske? Nápady pre neho, pre ňu aj pre seba!

Nechcete darovať gýč, no zároveň chcete preukázať svojej polovičke, ako ju máte radi. Máme pre vás niekoľko tipov, ako na to. (Zdroj: Getty Images/Lacheev)

Pre priateľku či manželku

Šperky polichotia každej žene. Ak uvažujete, akému šperku by sa tá vaša potešila najviac, možností je niekoľko. Vybrať môžete niečo typické valentínske, na čo bude mať vaša drahá spomienku presne na tohtoročného Valentína. Darujte šperky so srdiečkom, či už ako náušnice alebo drobný prívesok. Ak je na vás srdiečko priveľa, večnú lásku môžete vyjadriť aj symbolom nekonečna, ktoré sa krásne vyníma na náramkoch. Poteší určite aj štvorlístok, podkovička či anjelik. Ak sa neviete rozhodnúť, vybrať môžete aj šperky s červeným či ružovým kamienkom, ktoré symbolizujú vrúcnu lásku. Šperky potešia každú ženu, či je priateľka, alebo manželka. Také perly sú jedinečné a zároveň nadčasové kúsky, ktoré nikdy nevyjdú z módy. Tak ako nestarne krása perál, nezostarne ani vaša láska. Nie je perla ako perla, existuje hneď niekoľko farebných variantov a prevedení od snehobielej až po marhuľovú, zlatistú či levanduľovú perlu.

Darovať môžete aj darčeky s puncom luxusu, napríklad obľúbený parfum vašej polovičky, čipkovanú bielizeň, saténové pyžamo alebo večernú kabelku. Určite nič nepokazíte ani peknou kyticou ruží alebo jej obľúbených kvetín, či belgickými pralinkami.

Ak vaša partnerka rada rozvíja svoje talenty a zručnosti, podporte ju darčekom. Takto jej preukážete lásku ešte osobnejšie. Premyslite si, v čom vyniká a čo ju baví a podľa toho vyberte vhodný zážitkový darček, napríklad kurz maľovania, fotografovania, šitia, alebo športové kurzy tanca či jógy.

Ďalším zážitkovým tipom je výlet do obľúbenej metropoly, ktorú túži vaša partnerka navštíviť. Našťastie, nemusíte chodiť ďaleko, na výber sú hneď tri okolité veľkomestá – Viedeň, Praha či Budapešť, kde máte romantických miest na výber hneď niekoľko. Nemusíte však navštíviť len hlavné mestá, za hranicami sú ukryté aj ďalšie krásne historické poklady – Krakov s impozantným námestím, Ostrihom a jeho slávna bazilika, poľský Vroclav s Mostom lásky či český Krumlov a jeho romantické zámocké uličky.

Pre priateľa či manžela

Svojmu partnerovi môžete darovať aj šperk, či už to budú kvalitné hodinky, alebo náramok zo zlata, striebra či ocele. Ak je športovejší typ, poobzerajte sa po kožených náramkoch či inteligentných hodinkách. V prípade, že máte doma biznismena, radosť mu urobia aj manžetové gombíky.

Pre muža, ktorý má rád adrenalín a dobrodružstvo, je ideálnym darčekom zážitok. Či už to bude zoskok padákom, jazda na športovom aute na pretekárskej trati, kurz prežitia v divočine, alebo bungee jumping, zaručene každý mu prinesie nielen vzrušenie a dobrodružstvo, ale aj príležitosť pre osobný rast a prekonávanie hraníc, začo vám bude určite vďačný.



V prípade, že máte doma milovníka kvalitného alkoholu, vhodným darčekom pre neho bude okrem fľašky vína či niečoho tvrdšieho aj napríklad sada kryštálových pohárov, stojan na víno, vinotéka, ktorá vždy vychladí víno na ideálnu teplotu. Prípadne môžete svojmu vyvolenému darovať donáškovú službu vín Wine Door Club, ktorá mu bude pravidelne nosievať sadu kvalitných vín priamo domov. Táto slovenská služba nemá na trhu konkurenciu a môžete sa spoľahnúť, v selekcii vín nájde váš drahý len to najlepšie od svetových aj slovenských vinárstiev. Stačí zvoliť frekvenciu dodávania a lahodné vína si budete môcť vychutnávať možno aj spolu.

Ak ste tvorivá duša, darček pre vášho milovaného môžete aj vyrobiť. Domáca kozmetika je v kurze, namiešať mu môžete olejček na bradu, voňavé mydlo či soľ do kúpeľa. Stačí si zakúpiť hlavné ingrediencie a obľúbené esenciálne oleje. Ak ovládate prácu s kožou, vyrobiť mu môžete aj jednoduchý zakladač kariet namiesto peňaženky, alebo kľúčenku, napríklad aj s vašou fotografiou. Stačí vám na to opracovaná koža, dierkovač, ihla a niť, prípadne cvoky. Všetko potrebné nájdete v remeselnom alebo DIY obchode. Ak nemáte dostatok času, vyskladať môžete aj album z vašich fotografií, no nie taký ten bežný, ale fotoalbum v drevenej krabičke. Stačí, aj pospájate obrázky do „harmoniky“ z papiera a všetko vložíte do drevenej škatuľky, na ktorú môžete napísať vaše iniciály.

Pre seba

Mali by ste vedieť, že sviatok Valentína je o láske všetkých podôb, preto aj o láske k sebe samému. Či už máte vzťah, alebo ste single, nezabúdajte nato, že myslieť na seba nie je sebectvo, ale úžasná schopnosť pochopiť vlastné pocity a myslieť na svoje potreby. Neznamená to, že teraz musíte márnotratne míňať na hlúposti, len aby ste si dokázali, že sa máte radi.



Zamyslite sa, aké sú vaše sny, čo by ste chceli dosiahnuť, prípadne čo aktuálne potrebujete k tomu, aby ste sa cítili dobre. A práve v deň svätého Valentína si môže splniť to, po čom vám srdce piští. Ak napríklad túžite žiť v zahraničí, no viete, že neovládate cudzí jazyk, je čas rozhliadnuť sa po jazykových kurzoch a prihlásiť sa na ten, ktorý potrebujete. Alebo ak viete, že potrebujete oddych, no vždy ho odsúvate, práve teraz je najvhodnejší čas dopriať si ho. Čo môže byť lepšie ako valentínsky „self-care“ wellness so všetkým, čo k tomu patrí. Začnite oddychom vo vani, pustite si hudbu a nalejte pohár vína. Pokračujte starostlivosťou o pleť. Nemusíte chodiť ku kozmetičke, salón krásy si viete urobiť aj doma. Vyberte si pleťovú kozmetiku podľa typu svojej pleti, napríklad v internetovom obchode s kórejskou kozmetikou Ksisters, v ktorom nájdete značky ako Dr. Ceuracle, COSRX či Beauty of Joseon. Presne tam vám vedia aj poradiť, ak ešte neviete, aký typ pleti máte. Zo širokého radu kozmetiky rôznych značiek si nájdete tú svoju, ktorú potom budete môcť zaradiť aj do dennej rutiny. Čo je veľkým plusom tohto e-shopu je prijateľná cena. Navyše, k produktom dostávate aj darčeky a za každú objednávku získavate aj výhodný cashback, teda určitú percentuálnu čiastku peňazí späť.

Svoj valentínsky relax nezabudnite ukončiť dobrý jedlom a doprajte si, čo máte naozaj radi, či už to bude večera z obľúbenej reštaurácie, alebo dezert, na ktorý môžete skočiť do cukrárne.

EXTRA tipy na nízkorozpočtové darčeky:

Fotodarčeky – plagát, vankúš, záložka do knihy, obal na telefón

– plagát, vankúš, záložka do knihy, obal na telefón Domáce sladkosti v peknom balení (muffiny, čokoládové tyčinky, pralinky)

v peknom balení (muffiny, čokoládové tyčinky, pralinky) Video zo spoločne strávených chvíľ

zo spoločne strávených chvíľ Komiks z vašich spoločných fotografií

z vašich spoločných fotografií Torta z čokoládových praliniek

Spoločenská hra pre dospelých

