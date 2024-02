Kollár sa obul do Richterovej! Vyhodila syna z domu: PRVÁ reakcia mamičky, ako to podľa nej bolo?

(Zdroj: Facebook BR, Ján Zemiar)

Celý minulý rok spoločnosťou rezonovala búrlivá hádka medzi Borisom Kollárom a jednou z matiek jeho detí Barborou Richterovou, podľa ktorej ju mal líder strany Sme rodina v roku 2012 napadnúť na dovolenke na Filipínach. Ako v tom čase uviedla vo videu, Barbora mala Borisa poprosiť, aby jej postrážil syna. Bezprostredne nato sa však spustila hádka, ktorá vyústila až do fyzického napadnutia.

Boris v tom čase nepoprel, že Richterovej dal facky, avšak podľa neho bol dôvod diametrálne odlišný. Barbora mala totiž hodiť ich syna do vzdialenosti päť metro. „Áno, priznávam sa, že som jej dal pár faciek za to, že hodila cez päť metrov moje decko, že ho mohla zabiť, priznávam sa. Bolo to iba raz. Väčšinou to robím vtedy, keď hodíte svoje decko a chcete ho zabiť. Vtedy vám prepne,” reagoval v tom čase Kollár na slová Patrície Vittekovej.

Násilie v rodine opäť

Násilie však v rodine, zdá sa, neutíchlo ani po rokoch. Tentokrát mala Barbora Richterová napadnúť ich syna."Teraz, keď už tie deti môžem konečne vídať, keď to rozhodol súd a sociálka, že mám na ne nárok, tak sa s nimi stretávam. Mám ich každý druhý víkend a cez týždeň dvakrát. Včera, keď som doviezol Artura domov z víkendu, kde sme boli na Donovaloch lyžovať, tak bol podrobený nejakému výsluchu, asi neodpovedal tak, ako mal a vznikla tam veľká roztržka a dostal nejaký fyzický atak zo strany mamy. Niečo veľmi podobné, čo sa dialo celý jeho život a začalo sa to tým, ako som spomínal na tej Floride," poznamenal Boris Kollár vo videu na sociálnej sieti.

Po tomto incidente mal ich spoločný syn zavolať Borisovi a poprosiť ho o pomoc. "Nakoniec bol vyhodený z domu. Volal mi s plačom, že aby som si ho zobral, tak som si ho zobral a ex post mi oznámila Barbora Richterová, že už ho viac nechce, že ho vyhodila z domu." dodal Kollár vo videu.

Richterovej verzia sa líši

Reakcia Barobry Richterovej na seba nenechala dlho čakať. To, že ich syn odišiel z domu, potvrdila na sociálnej sieti. "Môj syn Artur sa rozhodol po víkende strávenom s otcom ísť bývať k nemu. Ja jeho rozhodnutie rešpektujem a nebudem mu v ničom brániť. Som rada , že bude mať s otcom intenzívny vzťah, so všetkým čo výchova a starostlivosť o dieťa obnáša 24 hodín denne, 7 dní v týždni," poznamenala.

Kollár vo videu taktiež poznamenal, že Barbora sa do neho naváža neustále. „Barbora Richterová sa do mňa dennodenne navážala, že sa nestarám o deti. Konečne teraz môžem stretávať svoje deti. Pretože tak rozhodol súd. Na deti mám nárok,“ poznamenal, pričom priznal, že takéto správanie ubližuje najmä deťom. „Je veľmi nešťastné, keď si osobné spory my dospelí riešime cez deti. Vždy na to doplatia len deti a veľmi ťažkou psychickou ujmou. A je veľmi zlé, keď matka rieši svoje ego, nenaplnené túžby, predstavy cez deti. Je to strašné,“ dodal Boris.