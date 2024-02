Kauza Kollárovho syna! Richterová vlastnému dieťaťu odkazuje cez sociálnu sieť: Keď sa ti nepáči, tam sú dvere

(Zdroj: Facebook BR, Ján Zemiar)

archívne video

EXKLUZÍVNE B. Kollár o kauze Richterová: Mám dôkazy, že ponúkal aj iným dievčatám peniaze, aby ma diskreditovali! (Zdroj: Topky.sk/Ján Zemiar)

Boris Kollár sa v pred pár dňami zverejnenom videu tvrdo pustil do matky svojich dvoch synov Barbory Richterovej. ”Včera, keď som doviezol Artura domov z víkendu, kde sme boli na Donovaloch lyžovať, tak bol podrobený nejakému výsluchu, asi neodpovedal tak, ako mal a vznikla tam veľká roztržka a dostal nejaký fyzický atak zo strany mamy. Niečo veľmi podobné, čo sa dialo celý jeho život a začalo sa to tým, ako som spomínal na tej Floride," poznamenal Boris Kollár vo videu na sociálnej sieti.

Ich syna mala po tomto incidente vyhodiť z domu. Chlapec sa preto rozhodol zavolať svojmu otcovi Borisovi Kollárovi a poprosiť ho o pomoc. "Nakoniec bol vyhodený z domu. Volal mi s plačom, že aby som si ho zobral, tak som si ho zobral a ex post mi oznámila Barbora Richterová, že už ho viac nechce, že ho vyhodila z domu." dodal Kollár vo videu.

Reakcia Richterovej na Kollárové slová na seba nenechala dlho čakať. "Môj syn Artur sa rozhodol po víkende strávenom s otcom ísť bývať k nemu. Ja jeho rozhodnutie rešpektujem a nebudem mu v ničom brániť. Som rada , že bude mať s otcom intenzívny vzťah, so všetkým čo výchova a starostlivosť o dieťa obnáša 24 hodín denne, 7 dní v týždni," napísala stroho na sociálnej sieti.

Opäť si pustila ústa na špacír

Krátke vyjadrenie k tejto kauze jej však zrejme nestačilo, a preto sa po pár hodinách rozhodla reagovať opäť. Tentokrát sa však už pustila do svojho syna. ”U mňa doma platia moje pravidlá. Áno, treba sa učiť, treba pomáhať, treba si upratať izbu či vyložiť umývačku... Treba sa pripravovať do školy, treba sa slušne správať aj keď s nami plieska puberta. U mňa doma platia moje pravidlá a keď sa synovi nepáči, nech sa páči, “tam sú dvere”... Nemám s tým najmenší problém.” napísala na sociálnej sieti.

Po syna mal Boris Kollár poslať vládneho šoféra. ”Nemôžem ho predsa priviazať o radiátor, nikto nikoho nevyhodil, zavolalo sa otcovi a o 15 minút pre syna prišiel vládny šofer ( mám to na kamere). Keď sa rozhodol a myslí si, že mu u ocka bude lepšie, ja stým nič neurobím ani keď sa postavím na hlavu! Ani jednému z nás zatiaľ nebol syn zverený, obidvaja máme rovnaké práva aj povinnosti, kým prebehne súd,” poznamenala Richterová.

Zároveň odkázala otcovi ich dvoch synov, nech si vyskúša výchovu on. "Keď mu bude zverený tak mu bude zverený. Starala som sa 12 rokov, možno to skončí tak, že ja dostanem každý druhý víkend, skočíme si zalyžovať, do kina či na dobrú večeru. A všetky povinnosti ako príprava do školy, tréningy, rozvážanie, starostlivosť, lekári, výchova, varenie, pranie, žehlenie, nákupy, riešenie bežných problémov, budú u ocka. Však má na to svojich ľudí. Veď to je krásne, 6 rokov ostáva do dospelosti, akurát z neho stihne vychovať solídneho chlapca, presne na svoj obraz," skonštaovala. Napriek tomu však svoje deti miluje. ”Obe svoje deti milujem, nieje to o vzdaní sa, ale o rešpektovaní rozhodnutia syna, ktorý je v 12 -ich rokoch už osobnosťou,” poznamenala Richterová.