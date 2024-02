Urobíme všetko pre to, aby schválená novela vstúpila do platnosti, povedal Fico

Robert Fico (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Schválením novely Trestného zákona sa splnil sľub pred voľbami aj po nich. Uviedol to predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) vo videu na sociálnej sieti. Zdôraznil, že urobia všetko pre to, aby novela vstúpila do platnosti a stala sa účinná.