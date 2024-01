Ministerka zdravotníctva Dolinková avizuje zapojenie samospráv do reformy záchraniek

Zuzana Dolinková (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - V rámci optimalizácie siete staníc záchrannej zdravotnej služby sa bude klásť dôraz na zapojenie samospráv do rokovaní. Uviedla to ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) po pondelňajšom (15. 1.) stretnutí so zástupcami poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby a miest, obcí aj vyšších územných celkov.