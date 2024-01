Preventívne prehliadky sa robia aj nadbytočne, treba to zmeniť, tvrdí prezidentka Slovenskej kardiologickej spoločnosti

Eva Goncalvesová (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

BRATISLAVA - Systém preventívnych prehliadok na Slovensku by sa mal upraviť. Ich frekvencia a obsah by mali byť výsledkom analýzy vedeckých poznatkov o ich efektivite aj rizikách. Myslí si to prezidentka Slovenskej kardiologickej spoločnosti (SKS) Eva Goncalvesová. Upozornila, že v súčasnosti sú na ne zbytočne "nútení" chodiť aj pacienti, ktorí sú dlhodobo sledovaní pre ochorenie, ktorého odhalenie je predmetom preventívnej prehliadky.