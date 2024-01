Zväz ambulantných poskytovateľov nesúhlasí, aby pacientov k špecialistovi objednával všeobecný lekár

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) nesúhlasí so zámerom, aby pacienta k lekárovi - špecialistovi objednával všeobecný lekár. Upozornil, že podobný koncept v praxi fungovať nemôže. Reagoval tak na pripravovaný projekt eObjednanie, na ktorom aktuálne pracuje Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI).

"Sme šokovaní, že bol podobný návrh vôbec predostrený, keďže sme v minulosti pri rôznych pracovných stretnutiach opakovane rázne odmietli akékoľvek objednávanie pacientov iným spôsobom ako prostredníctvom samotných špecialistov. Rovnako sme opakovane vysvetľovali, prečo podobný koncept nemôže fungovať v praxi a s ohľadom na pacienta a jeho včasný prístup k zdravotnej starostlivosti," uviedla výkonná riaditeľka ZAP Naďa Trenčanská Bedušová.

archívne video

Na najväčšom centrálnom príjme na Slovensku chýbajú lekári (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Podotkla, že objednávaniu pacientov u špecialistov musí predchádzať triáž na základe povahy ich ochorenia či urgentnosti vyšetrenia, preto je nutné, aby si rozdelenie riešila každá ambulancia samostatne. "Preto je pre nás jediným akceptovateľným spôsobom, ktorý sme zároveň aj navrhli ako potenciálne riešenie, akýsi zdieľaný 'cloud' - úložisko v eZdraví," doplnila. Iný spôsob podľa zväzu nie je možný ani reálny.

V tzv. "cloude" alebo úložisku by podľa ZAP všeobecný lekár mohol uložiť výmenný lístok svojho pacienta, ktorý hľadá konkrétneho špecialistu. Následne by si ho vedel v úložisku stiahnuť špecialista, ktorý má voľnú kapacitu alebo sa mu nečakane uvoľnil termín. "Súčasťou by musel byť i telefonický kontakt na pacienta, aby sa zdravotnícky personál ambulancie vedel operatívne s pacientom spojiť a dohodnúť na návšteve lekára podľa zaužívaných bezpečnostných opatrení a ostatných zvyklostí," doplnila Trenčanská Bedušová.

Takéto objednávanie odmieta aj Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska

Objednávanie pacienta k špecialistovi všeobecným lekárom odmieta aj Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska. Ako uviedla prezidentka spoločnosti Monika Palušková, takáto zmena je nerealizovateľná a priniesla by do systému zmätok.

Všeobecní lekári by po novom mohli pacientov objednávať k lekárom špecialistom. Zmeny má priniesť služba eObjednanie, na ktorej aktuálne pracuje NCZI. Služba môže byť spustená po odobrení ministerstvom zdravotníctva. Predpokladom jej fungovania však je, že lekári - špecialisti sprístupnia svoje kalendáre, aby všeobecní lekári mali kam svojich pacientov objednať.