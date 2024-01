Bol by som rád, keby Sulík ostal v SaS ako ekonomický garant, oznámil Gröhling

Branislav Gröhling (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Strana SaS by sa mala otvoriť osobnostiam verejného života, ako aj regiónom a dbať viac na pojem solidarity. V rozhovore to uviedol predseda poslaneckého klubu SaS Branislav Gröhling. V piatok (5. 1.) oznámil, že bude kandidovať za šéfa strany. Gröhling by chcel, aby doterajší predseda Richard Sulík ostal v strane ako garant ekonomického a hospodárskeho programu.

"Pre mňa bude dôležité, aby sme sa ako strana a členovia zjednotili na jednotnej vízii, aby strana rástla do budúcna, aby sme sa otvorili aj osobnostiam verejného života, ktoré majú hodnoty, ktoré sú blízke nám, aby sme výraznejšie podporovali regióny, pretože v regiónoch máme naozaj veľmi silných ľudí, ktorí sú aj členmi alebo sympatizujú so stranou a ich viditeľnosť nie je až taká výrazná," povedal Gröhling ešte v čase, keď zvažoval kandidatúru na predsedu. Chcel by viac dávať dôraz na solidaritu. "Môžeme robiť množstvo opatrení práve pre tie skupiny, ktoré to potrebujú. Tak ako sme v minulosti bojovali proti tomu, že sa peniaze rozhadzujú pre všetkých, tak by sme mali zadefinovať skupiny ľudí, ktorí to potrebujú a tam by sme mali smerovať všetky peniaze alebo všetku podporu," priblížil.

Gröhling doplnil, že kandidovať za šéfa SaS môže ktorýkoľvek člen. Každý kandidát by mal predstaviť svoju víziu. Predpokladá, že následne sa v strane zhodnú na niektorých kandidátoch, ktorí pôjdu do finálneho tzv. súboja, ktorý označil skôr za porovnanie vízií.

Sulík ako líder kandidátky do eurovolieb

Do budúcna by bol rád, keby bol Sulík súčasťou strany ako garant ekonomického a hospodárskeho programu do volieb. Sulík povedie SaS ako líder kandidátky do eurovolieb. Gröhling si myslí, že pokiaľ sa Sulík dostane do europarlamentu, neodstrihne sa od strany.

Na post predsedu bude kandidovať aj poslanec za SaS Marián Viskupič. Sulík sa má vzdať funkcie na najbližšom kongrese, ktorý avizovali na 23. marca. Gröhling priblížil, že jeho termín sa môže zmeniť vzhľadom na termín prezidentských volieb, ktorý ešte nie je známy.