Pellegrini ovládol ďalší prezidentský PRIESKUM: Podpora narastá, takto vyzerajú aktuálne čísla

(Zdroj: Topky/Ramon Leško, TASR/Jakub Kotian, Median SK)

Výsledky volebného modelu prezentovala agentúra Median SK. Ak by sa prezidentské voľby konali na prelome novembra a decembra 2023, najviac hlasov by získal predseda parlamentu Pellegrini a to 30,3%. Mierny nárast podpory zaznamenal aj Ivan Korčok, ktorého by volilo 23,3% opýtaných. Tretím v poradí je Robert Fico s viac ako 15 % podporou.

Prezidentský volebný model (december 2023) (Zdroj: Median SK)

Nasleduje veľký percentuálny odstup a na štvrtom mieste je Jozef Banáš s 5,5%. Nad 2% získali aj expremiér úradníckej vlády Ľudovít Ódor, šéf strany Republika a europoslanec Milan Uhrík, šéf Sme rodina Boris Kollár, vedec Robert Mistrík, europoslankyňa Miriam Lexmann a generálny prokurátor Maroš Žilinka. Viacerí spomenutí však kandidatúru neohlásili a tak treba tieto mená brať s určitou rezervou.

Voliť by nešla ani polovica voličov

Avizovaná účasť na prezidentských voľbách v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom poklesla. Ochota zúčastniť sa na voľbách aktuálne dosahuje úroveň 42 %. "Ochota zúčastniť sa na prezidentských voľbách je výrazne nižšia ako účasť v posledných parlamentných voľbách. V porovnaní s predchádzajúcimi prezidentskými voľbami je však deklarovaná ochota zúčastniť sa na voľbách porovnateľná," uvádza Median SK.

Prezidentský volebný model (december 2023) (Zdroj: Median SK)

Agentúra MEDIAN SK volebný model vykonávala na vzorke 1 086 respondentov v termíne o 13. novembra 2023 do 17. decembra 2023.