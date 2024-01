O jedného kandidáta menej: Volebný súboj o prezidentský palác prišiel o známe meno

Prezidentský palác (Zdroj: SITA/Jozef Jakubčo)

BRATISLAVA – Volebná kampaň pred prezidentskými voľbami sa oficiálne začala. Do tej sa už ale nezapojí vedec Robert Mistrík, ktorý kandidoval v minulých voľbách. Z boja vtedy odstúpil v prospech Zuzany Čaputovej. Ktorého kandidáta podporí tentokrát, zatiaľ nevie.

Svoje rozhodnutie potvrdil pre spravodajský portál Správy RTVS. "Rozhodol som sa, že nebudem kandidovať, chcem sa venovať svojej vedeckej práci. To považujem za užitočnejšie,“ uviedol Mistrík. Verejnosti sa pripomenul počas pandémie koronavírusu, kedy sa angažoval pri hľadaní riešení a opatrení.

(Zdroj: TASR - Michal Svítok)

V lete minulého roka avizoval, že s rozhodnutím, či bude kandidovať, chce počkať na výsledky parlamentných volieb. Tie ale nakoniec žiadnu rolu v jeho rozhodnutí nezohrali. "Nebola to minúta ani sekunda, postupne to rozhodnutie vo mne dozrelo,“ povedal. Na to, ktorému kandidátovi vyjadrí podporu, chce počkať, kým sa rozbehne kampaň. "Tam sa rozhodnú asi viacerí nielen ja,“ dodal.

archívne video

Róbert Mistrík je presvedčený o triumfe Zuzany Čaputovej

Prvé kolo volieb bude 23. marca

Prvé kolo volieb prezidenta SR bude v sobotu 23. marca. Prípadné druhé kolo bude v sobotu 6. apríla. Termín volieb oznámil v pondelok predseda Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini (Hlas-SD). Funkčné obdobie prezidentky Zuzany Čaputovej sa končí 15. júna 2024. Znovu kandidovať nebude.

Hlavu štátu volia občania SR v priamych voľbách na päť rokov. Ústava SR hovorí, že kandidátov na prezidenta navrhuje najmenej 15 poslancov Národnej rady SR alebo občania na základe petície s 15.000 podpismi. Návrhy na voľbu sa odovzdávajú predsedovi parlamentu najneskôr do 21 dní od vyhlásenia volieb.