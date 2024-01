Prekvapivá návšteva Borisa Kollára: Odišiel zo Slovenska a rozhodol sa pre tento radikálny krok!

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Práve na spomínanej sociálnej sieti sa zdôveril so svojimi pocitmi z návštevy luxusnej kliniky, ktorá je vyhľadávaná najmä mužským osadenstvom s redším vlasovým porastom. Bývalý predseda parlamentu a podnikateľ sa pre tento radikálny krok rozhodol zrejme už pred nejakým časom. „Tak ja sa už dám nahovoriť asi na všetko...snáď to nebudem ľutovať, prvé pocity z kliniky sú úžasné, tak vám dám vedieť neskôr,“ napísal k priloženému videu.

Video pochádza priamo z čakárne luxusnej kliniky, kde mu personál vysvetľuje postup nastreľovania vlasov. Turecko je obľúbenou destináciou pre skrášľovacie procedúry a jednou z nich je práve transplantácia vlasov. Ide o chirurgický zákrok, a proces zahŕňa presun vlasových folikulov z oblasti so silným rastom vlasov do oblasti s oslabeným rastom. Výsledkom by mal byť obnovený rast vlasov na transplantovanej oblasti.