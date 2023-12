Aj v stredu platia výstrahy pred povodňami: Na horách môže silnejšie fúkať

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Výstraha druhého stupňa pred povodňami platí pre okresy Skalica, Senica, Nové Zámky - sever a Zlaté Moravce. Zároveň výstraha prvého stupňa je vydaná pre okresy Malacky, Bratislava, Dunajská Streda, Komárno, Nové Zámky - juh, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Ilava, Púchov, Považská Bystrica, Bytča, Žilina - sever, Martin, Turčianske Teplice, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Žilina - Rajčanka, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín, Bánovce nad Bebravou, Prievidza, Levice - východ a Michalovce.

Na horách treba počítať so silnejším vetrom

Na horách treba počítať so silnejším vetrom, platia preto výstrahy do 10.00 h. Týka sa to okresov Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín. Nad pásmom lesa sa tam môže vyskytnúť silný vietor, ktorý môže dosiahnuť v nárazoch 110 až 135 kilometrov za hodinu, v priemere 70 až 85 kilometrov za hodinu, čo predstavuje víchricu.

