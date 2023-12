Hrozivé nehody tesne pred Vianocami: Matka dievčatka bojuje o život, v Nitrianskom kraji zas zahynul len 22-ročný muž

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trenčiansky kraj)

TRENČÍN/BELADICE - Najhoršie Vianoce tento rok prežijú hneď dve rodiny. Život im zmenili vážne dopravné nehody. Prvá sa stala v Trenčianskom samosprávnom kraji, kde matku s dcérou zrámovala na priechode pre chodcov vodička osobného auta. K ďalšej tragickej nehode došlo v Nitriansko samosprávnom kraji. Tam po náraze do stromu prišiel o život 22-ročný muž.

Život ohrozujúce zranenia utrpela vo štvrtok (21. 12.) pred 17.00 h po zrážke s osobným autom na priechode pre chodcov na Hodžovej ulici v Trenčíne 55-ročná chodkyňa. Zranila sa i jej 22-ročná dcéra. Polícia okolnosti nehody vyšetruje, začala trestné stíhanie vo veci prečinu ublíženia na zdraví. Informovala o tom v piatok na sociálnej sieti.

"Vodička osobného auta Toyota Yaris jazdila v smere od ulice Martina Rázusa, keď na priechode pre chodcov došlo k zrážke s 55-ročnou a 22-ročnou ženou. Po náraze ženy odhodilo na vozovku," uviedli policajti. Staršia žena s vážnymi zraneniami skončila v nemocnici, kde bojuje o život. Jej dcéru rovnako hospitalizovali, avšak je mimo ohrozenia života.

"Dychová skúška 59-ročnej vodičky bola negatívna. Príčiny, okolnosti a miera zavinenia dopravnej nehody sú v štádiu vyšetrovania," doplnila polícia. Chodcom pripomína, aby mysleli na svoju bezpečnosť. "Aj keď prechádzate cez priechod pre chodcov, uistite sa, že je to pre vás bezpečné. Spoliehať sa na to, že máte prednosť, nestačí. Ak spraví chybu vodič, väčšinou si to odnesú len plechy. Vám však ide o život," zdôraznila polícia.

Polícia zasahovala aj pri nešťastí v Nitrianskom kraji

Medzi Beladicami a Novou Vsou nad Žitavou došlo k dopravnej nehode, pri ktorej zahynul 22-ročný muž za volantom Audi A4. Ako informovala polícia, vodič sa pravdepodobne plne nevenoval vedeniu vozidla a nesledoval situáciu v cestnej premávke.

"Následkom toho zišiel mimo cestu a narazil do stromu. Pri dopravnej nehode utrpel zranenia nezlučiteľné so životom," uviedla polícia. Či k nehode došlo pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok, bude známe až po vykonanej súdnej pitve. Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina sú predmetom vyšetrovania dopravnej polície v Nitre.

