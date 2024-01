Opitý vodič z okresu Kežmarok havaroval v zákaze činnosti

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj)

Ligdayová uviedla, že muž viedol osobné vozidlo po Michalskej ulici v Kežmarku. "Nerešpektoval svetelné signalizačné zariadenie a napriek signálu 'stoj' vošiel do križovatky. Došlo k zrážke s osobným vozidlom a následne aj k nárazu do ďalšieho vozidla, ktoré stálo," priblížila hovorkyňa. Po príchode policajnej hliadky na miesto nehody boli všetci účastníci podrobení dychovým skúškam.

V prípade 48-ročného vodiča bol výsledok pozitívny a dosiahol hodnotu 1,5 promile. Lustráciou polícia zároveň zistila, že tento muž má uložený zákaz činnosti viesť všetky druhy motorových vozidiel, a to s platnosťou až do septembra tohto roka. "Škoda na motorových vozidlách bola predbežne odhadnutá na 7500 eur," dodala hovorkyňa. Opitého vodiča obmedzili na osobnej slobode a bol umiestnený do cely policajného zaistenia.