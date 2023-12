Veľký PRIESKUM dôveryhodnosti: Pellegrini všetkých prevalcoval! TAKTO to vyzerá na ďalších miestach

Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

archívne video

Pellegrini si vie predstaviť možnosť voliť prezidenta v zahraničí z ambasád (Zdroj: TASR/Michal Svítok)

Vyplynulo to z prieskumu agentúry FOCUS pre TV Markíza a ich reláciu Na telo. Dôveruje mu 46 percent opýtaných. V porovnaní s augustovým prieskumom si tak polepšil o 6 percent. Naopak, nedôveruje mu 52 percent. Druhá skončila prezidentka Zuzana Čaputová so ziskom 42 percent. Ešte v auguste to bolo pritom len 36 percent. Nedôveruje jej 56 percent opýtaných. Tretí je súčasný premiér Robert Fico, ktorému verí 37 percent ľudí a nedôveruje 62 percent. Rovnaké výsledky dosiahol predseda vlády aj v lete.

(Zdroj: Reprofoto/TV Markíza)

Štvrtý skončil predseda SNS Andrej Danko s dôverou 30 percent a nedôverou 67 percent a prvú päťku uzatvára šéf Progresívneho Slovenska Michal Šimečka, ktorému dôveruje 27 percent opýtaných a nedôveruje 65 percent. Oproti augustu zaznamenal najväčší skok vpred. Vtedy mu totiž verilo len 19 percent oslovených.

Prieskum uskutočnila agentúra FOCUS v dňoch 15. až 22. novembra 2023 formou osobných rozhovorov. Výberovú vzorku tvorilo 1015 respondentov, ktorí reprezentujú populáciu vo veku nad 18 rokov z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, veľkostných kategórií sídiel a krajského členenia.