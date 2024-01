Najnovší PRIESKUM k prezidentským voľbám už neovládol Pellegrini: Korčok sťahuje rozdiel!

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA – Zvrat v predvolebných prieskumoch pred prezidentskými voľbami. Kým doterajšie čísla vo veľkej miere favorizovali Petra Pellegriniho, ktorý by mal kandidatúru oficiálne ohlásiť v piatok, najnovší prieskum všetko zmenil a poriadne zamiešal karty. Podľa neho by prvé kolo vyhral Ivan Korčok.

Prieskum realizovala agentúra NMS Market Research pre denník SME. Bývalý minister zahraničných vecí a diplomat Ivan Korčok by podľa neho vyhral prvé kolo prezidentských volieb pred lídrom Hlasu Petrom Pellegrinimi. Výsledok by však bol tesný. Zatiaľ, čo Korčok by presvedčil 33 percent voličov, Pellegrini o málo menej – 32,4 percenta.

archívne video

Peter Pellegrini oznámil dátum prezidentských volieb (Zdroj: Topky/Maarty)

V prvom kole by svoju púť do Prezidentského paláca skončili Štefan Harabin (11 percent), Ján Kubiš (4,3 percenta), Ján Drgonec (2.2 percenta) aj Beáta Janočková (2 percentá). Zvyšní kandidáti by dostali menej ako 2 percentá hlasov - Krisztián Forró (1,9 percenta), Andrej Danko (1,8 percenta), Miroslav Radačovský (1,5 percenta) a Peter Kuťka (0,6 percenta). 9,2 percenta opýtaných ešte čaká na iného kandidáta.

V druhom kole by sa karta otočila

Za predpokladu, že by sa do druhého kola dostali práve Korčok s Pellegrinim, karta by sa obrátila. Pellegriniho by volilo 51,5 percenta opýtaných, zatiaľ čo jeho súpera Ivana Korčoka 48,5 percenta.

Prieskum sa konal na vzorke 1 030 respondentov v termíne od 10. do 14. januára.