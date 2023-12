Koalícia a opozícia sa dohodli, že chceme slušnejší parlament, tvrdí poslanec Smeru Jarjabek

Dušan Jarjabek (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Koaličné aj opozičné strany sa na poslaneckom grémiu dohodli na potrebe zvýšenia slušnosti pri parlamentnej práci. V týchto dňoch kreujú skupinu poslancov, ktorá by mala začať rokovania o príprave Etického kódexu poslanca Národnej rady (NR) SR. V TASR TV to povedal podpredseda poslaneckého klubu Smeru-SD Dušan Jarjabek.

Dodal, že absolútnu väčšinu parlamentných excesov spôsobujú traja - štyria jednotlivci. "Všetci cítime potrebu, že by mal vzniknúť etický kódex. V grémiu boli zastúpené všetky strany, dokonca aj tá, ktorá je v karanténe, a nikto nič nemal proti tomu, aby kódex existoval," uviedol Jarjabek. Za stranu "v karanténe" považuje hnutie Slovensko, ktoré je v súčasnosti podľa neho izolované a o spoluprácu s ním nemá záujem koalícia, ani ostatné opozičné strany.

Etický kódex by mal podľa Jarjabka dopĺňať zákon o rokovacom poriadku NR SR a definovať hranice etického a neetického správania poslanca. Každá strana z grémia má podľa neho nominovať jedného človeka do skupiny, ktorá začne rozhovory o príprave kódexu. Za Smer-SD delegovali jeho. Jarjabek priblížil, že bude potrebné definovať okruh etických otázok, ktoré bude kódex riešiť, vyriešiť otázku sankcií, aj toho, kto bude kompetentný postupovať pri riešení problémov. "Kódex by mal byť potom prijatý čo najširšou väčšinou, najlepšie ústavnou," poznamenal.

Slovenský parlament podľa neho dlhodobo v Európe vynikal svojou otvorenosťou, čo sa začalo zneužívať. "Ako slušný človek nerátate s tými neslušnými. Ale je lepšie sa pripraviť aj na situácie, ktoré možno nikdy nenastanú," poznamenal Jarjabek. Osobne považuje za neetické správanie poslanca napríklad aj to, ak naruší tlačovú konferenciu inej strany alebo sa snaží nasilu vstúpiť do rozhovoru, ktorý robia novinári s konkurenčným politikom.

Pripomenul, že poslednú novelu rokovacieho poriadku schválil parlament v minulom volebnom období, okrem iného vďaka nej pribudol inštitút parlamentnej stráže. Má slúžiť ako posledný prostriedok riešenia situácie, ak poslanec nerešpektuje upozornenia predsedajúceho schôdze. "Je tu aj ostraha, ktorá môže poslanca za kultivovaných podmienok vyviesť zo sály. Preruší sa schôdza, vypnú sa kamery, všetko sa udeje v neverejnej časti parlamentu," skonštatoval Jarjabek.