Slováci sa na rok 2024 pozerajú optimistickejšie, než na 2023

BRATISLAVA - Slováci sa na rok 2024 pozerajú optimistickejšie, ako sa pozerali na rok 2023. Približne 41 percent respondentov očakáva, že tento rok bude pre nich osobne lepší. Približne rovnaký rok ako ten minulý predpokladá 39,4 percenta. Vyplýva to z dát kontinuálneho prieskumu postoja obyvateľov "Ako sa máte, Slovensko?".

Horší alebo skôr horší rok očakáva spolu 19,7 percenta Slovákov. "To je výrazne menej ako pred rokom, keď až 35 percent respondentov očakávalo, že rok 2023 bude horší ako rok 2022," poukázali autori prieskumu.

Na rok 2024 sa tiež ľudia pozerajú s pozitívnejšími emóciami, ako tomu bolo pred rokom. Prieskum ukazuje, že 40,1 percenta respondentov si spája nový rok s nádejou. Autori prieskumu tvrdia, že oproti minulému roku o niečo poklesli všetky negatívne emócie. Napríklad so stresom si spája tento rok o 4,5 percenta menej ľudí a s hnevom o 3,5 percenta.

Tri mesiace po voľbách

Tri mesiace po voľbách sú ľudia, ktorí volili Smer-SD, najviac spokojní so smerovaním krajiny. Podľa 59,9 percenta z nich sa spoločnosť uberá úplne alebo skôr správnym smerom. Medzi voličmi vládnych strán Smer-SD a SNS prevažujú tí, ktorí sú so smerovaním krajiny spokojní. Medzi voličmi strany Hlas-SD mierne prevažujú hlasy, ktoré smerovanie spoločnosti hodnotia negatívne (45,6 percenta) nad tými, ktoré ju hodnotia pozitívne (40,4 percenta).

Naopak, voliči súčasnej opozície sú so smerovaním slovenskej spoločnosti nespokojní. Najvýraznejšie ide podľa prieskumu o voličov Progresívneho Slovenska. Z nich je nespokojných 87,4 percenta.Prieskum realizovali od 28. decembra do 3. januára na vzorke 1000 respondentov. Ide o sériu prieskumov, ktoré iniciovala prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom Slovenskej akadémie vied (SAV) a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV.