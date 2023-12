Návrh rozpočtu na budúci rok je podľa SaS nerealistický a poškodí všetkým

Marián Viskupič (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Je to rozpočet ružových okuliarov na strane príjmov a nulovej odvahy na strane konsolidácie výdavkov. Je to rozpočet, ktorý masívne poškodí ľuďom, masívne poškodí firmám, poškodí všetkým, ktorí tvoria hodnoty. Je to rozpočet, ktorý nič nevyrieši, práve naopak, bude tlmiť hospodársky rast a poškodí konkurencieschopnosti Slovenska," uviedol v piatok na tlačovej konferencii v NR SR.

Marián Viskupič z SaS

O niekoľko mesiacov bude vláda podľa neho čeliť zásadnému výpadku optimisticky rozpočtovaných príjmov a sľubovaný rozsah sociálneho štátu tak nebude možné naplniť inak, ako za cenu extrémneho zadlžovania. "Som presvedčený, že do niekoľkých mesiacov, predpokladám po prezidentských voľbách, bude musieť vláda pristúpiť k novelizácii zákona o štátnom rozpočte, teda budú musieť zmeniť parametre tohto nerealistického rozpočtu," myslí si poslanec.

Každá vláda podľa neho na svoje fungovanie potrebuje realistický rozpočet

Kabinet by mal preto zvážiť, či by v tejto situácii nemalo zmysel ísť radšej začiatkom roka na niekoľko týždňov do rozpočtového provizória. "Mohli by stiahnuť rozpočet, prepracovať ho, zabezpečiť aj dodržanie pravidiel rozpočtovej zodpovednosti, hlavne výdavkových limitov a v januári takto prepracovaný a zmysluplnejší rozpočet opäť predložiť do Národnej rady," vysvetlil Viskupič s tým, že provizórium má svoje jasné pravidlá a nie je žiadnou tragédiou.

Predseda SaS Richard Sulík si myslí, že ak sa bude diskusia v parlamente vyvíjať ako doteraz, vládna koalícia nestihne rozpočet schváliť do konca roka. Poslanci musia ešte pred ním prerokovať novelu kompetenčného zákona, kde sú do rozpravy prihlásené desiatky rečníkov. Diskusia tak môže podľa Sulíka trvať týždeň. Po Vianociach zostávajú do konca roka už len tri pracovné dni.

Richard Sulík

"Očakávam, že k tomu samotnému štátnemu rozpočtu bude ešte rozsiahlejšia debata, ako bude ku kompetenčnému zákonu alebo ako bola k "lex žmýkanie". A preto k 1. januáru nebudú mať ten rozpočet schválený, to je môj predpoklad," doplnil.

Rozpravu je možné podľa rokovacieho poriadku aj časovo obmedziť. Sulík nevie odhadnúť, či k tomu vládna koalícia pristúpi. "Je to súčasť pravidiel, ak to spravia v súlade s pravidlami, ak to spravia korektne, tak sa nám to nemusí páčiť, ale musíme sa s tým zmieriť. Len teda chcem pripomenúť, že zákon o štátnom rozpočte je najdôležitejší zákon, je to zákon roka," dodal Sulík.