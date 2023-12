Šokujúce zistenie expertov: Toľkoto peňazí to bude stáť, ak Ukrajina vstúpi do Európskej únie

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a šéf Európskej komisie Ursula von der Leyenová (Zdroj: profimedia.sk)

BRUSEL - O tom, či by mali hlavy štátov a predsedovia vlád EÚ dať na summite v polovici decembra štartovací signál pre prístupové rokovania s Ukrajinou, sa v súčasnosti v hlavných mestách Európy búrlivo diskutuje. Je veľa podporovateľov, ale aj veľkých skeptikov – predovšetkým maďarský premiér Viktor Orbán. Aj keď je to v súčasnosti čisto hypotetické, v prípade vstupu by na Ukrajinu prúdilo veľa peňazí z rozpočtu EÚ. Vypočítali to nemeckí experti.

Inštitút pre nemeckú ekonomiku (IW) odhaduje finančný dopad plného členstva na súčasný viacročný rozpočet EÚ na približne 130 až 190 miliárd eur, uvádza správa zverejnená v pondelok. To by bolo až 17 percent spoločného viacročného rozpočtu. To zahŕňa približne 1,1 bilióna eur od roku 2021 do roku 2027.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 655 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Presná suma závisí od toho, aké sú predpoklady o výmere ornej pôdy a počte obyvateľov pre Ukrajinu, píšu ekonómovia. Vo svojich prepočtoch predpokladajú 70 až 90 miliárd eur agrodotácií pre Ukrajinu. Takzvaná kohézna politika by predstavovala 50 až 90 miliárd eur. Tieto fondy sú určené na pomoc štrukturálne slabým regiónom v raste s cieľom kompenzovať ekonomické a sociálne rozdiely v európskych regiónoch.

Experti: Na to by sa EÚ musela zreformovať

„Vzhľadom na tento objem by EÚ mala byť pripravená na reformu,“ pokračujú experti. Len tak môže byť politické rozhodnutie užšie zviazať Ukrajinu s perspektívou pristúpenia dôveryhodné. Platí to tak pre inštitucionálnu, ako aj pre fiškálnu úroveň, t. j. pokiaľ ide o rozpočet. Navrhujú napríklad obmedziť kohézne výdavky na chudobnejšie členské štáty.