Zemetrasenie pred prezidentskými voľbami: PRIESKUM favorizuje túto trojicu, populárne mená však zaostávajú

V prieskume sa objavila v popredí známa trojica. (Zdroj: Topky/Ramon Leško, TASR/Jakub Kotian)

archívne video

Ivan Korčok Stav zberu podpisov v kampani za prezidenta SR (Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

Výsledky prieskumu prezentovala agentúra Median SK, ktorá ho spracovala na základe požiadavky verejnoprávnej RTVS. Ak by sa totiž prezidentské voľby konali v decembri 2023, najviac hlasov by získal predseda parlamentu Pellegrini, a to 24,6%.

(Zdroj: Median SK)

Nasleduje ho Ivan Korčok s 21,2% a Robert Fico so 16,7 percentami. Nasleduje veľký percentuálny spád a na štvrtom mieste je expremiér úradníckej vlády Ľudovít Ódor s menej ako ôsmimi percentami. Ďalší kandidáti už mali menej ako 5,5 percent a sú nimi šéf strany Republika a europoslanec Milan Uhrík, šéf Sme rodina Boris Kollár, Jozef Banáš, vedec Robert Mistrík a generálny prokurátor Maroš Žilinka. Na poslednom mieste sa umiestnil a menej ako 3 percentami exminister zahraničných vecí Ján Kubiš, ktorý tiež kandidatúru ohlásil.

Nikto okrem Kubiša, Korčoka a Harabina však doteraz kandidatúru na prezidenta neohlásil, a tak treba tieto mená brať s určitou rezervou.

Avizovaná účasť nie je ani polovica voličov

Čo však už s rezervou brať netreba je možná účasť vo voľbách, pričom v tomto prieskume sa respondenti vo viac ako polovici opýtaných k urnám veľmi nehrnú. Model však ukázal, že deklarovaná ochota zúčastniť sa je na úrovni 47 percent. Viac ako polovica opýtaných (53 percent) uviedlo, že sa volieb neplánuje zúčastniť.

"Ochota zúčastniť sa prezidentských volieb je teda výrazne nižšia ako účasť na posledných parlamentných voľbách. Avšak až 39 percent si je určite istých svojou účasťou," skonštatoval analytik MEDIAN SK Michal Mislovič.

(Zdroj: Median SK, reprofoto RTVS)

Agentúra MEDIAN SK prieskum vykonávala na vzorke 1 099 respondentov v termíne o 16. októbra 2023 do 15. novembra 2023.