Kolíková žiada dôkazy na rušenie Úradu špeciálnej prokuratúry, podľa Gašpara ich zverejnia

(Zdroj: Topky/Maarty, Ramon Leško)

Prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry kritizujú spôsob, akým sa používa paragraf 363 (Zdroj: Topky/Maarty)

"Budeme ich zverejňovať a dostanete ich na tanieri," reagoval poslanec Tibor Gašpar (Smer-SD). Uviedli to v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12. "V samotnom materiáli sú uvedené tri prípady, z toho jeden z roku 2018, ktorý sa netýka tejto situácie," povedala Kolíková. Podotkla, že zo spomínaných 27 rozhodnutí Ústavného súdu sa viaceré vôbec netýkajú špeciálnej prokuratúry. "Niektoré boli aj v prípadoch rozhodnutí súdov a neznamená to, že ideme zrušiť najvyšší súd," dodala. Gašpar v tejto súvislosti podotkol, že každý prípad začína systémovo u policajta, pokračuje na ÚŠP a na základe ich práce pokračuje ďalej na súdy. Tie podľa neho rozhodovali o už zmanipulovaných prípadoch.

Gašpar hovorí o predchádzajúcej komunikácii o osude ÚŠP

Kolíková skritizovala, že vláda sa snaží meniť Trestný zákon, vrátane rušenia ÚŠP bez diskusie a v skrátenom legislatívnom konaní. Tvrdí, že s rušením ÚŠP nesúhlasí ani verejnosť, čo vyjadruje svojou účasťou na protestoch. "Nesúhlasia s tým. Obzvlášť, keď koalícia nevie argumentovať. Je to hrubá arogancia moci," povedala. Gašpar to odmieta. Podotkol, že Smer-SD už pred parlamentnými voľbami transparentne komunikoval, aký má so špeciálnou prokuratúrou zámer. "Mali sme tu voľby a koalícia dostala silný mandát, aby splnila sľuby, ktoré dala," uviedol. Dodal, že opozícia bude mať v parlamente priestor o návrhu diskutovať a pýtať sa otázky.

Robert Fico si myslí, že nie je prekvapivé, ak sa prezidentka vraj postavila za Daniela Lipšica (Zdroj: Facebook/Robert Fico)

Neobáva sa, že by zrušením špeciálnej prokuratúry a presunom jej agendy na krajských prokurátorov hrozili prieťahy v konaniach. Kolíková s ním nesúhlasí, môže sa tiež podľa nej stať, že niektoré prípady "pôjdu do stratena". Argumentuje tým, že krajskí prokurátori, ktorým prípady pridelia, nemusia byť špecializovaní na danú oblasť. Gašpar sa toho neobáva, špecialisti sú podľa neho aj na krajských súdoch. Podotkol tiež, že ešte nie je jasné, či sa budú spisy prerozdeľovať.