Priskorá radosť zo snehových vločiek: Obrovský teplotný ZVRAT, krátko pred sviatkami sa až šokantne oteplí

Na Slovensku sa v nedeľu počas dňa oteplí, v nasledujúcich dňoch bude otepľovanie ešte výraznejšie. V nižších polohách sa preto sneh bude roztápať. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.

"Už dnes sa v priebehu dňa oteplí a sneh sa tak opäť bude roztápať. V ďalších dňoch bude otepľovanie ešte výraznejšie, čo sneh v nižších polohách väčšinou nevydrží a najmä na západe a juhu zmizne úplne," uviedol ústav. Priblížil, že podľa údajov automatických staníc na Slovensku nasnežilo do šesť centimetrov snehu, najviac v oblasti Malých Karpát.

Pondelok

Od západu postúpi do našej oblasti okludujúci frontálny systém spojený s tlakovou nížou, ktorej stred sa veľmi rýchlo presunie z oblasti Britských ostrovov až nad Baltské more a severné Poľsko. Oblačno až zamračené a hmlisto. Na viacerých miestach dážď alebo dážď so snehom. Od cca 1000 m, vo východnej polovici spočiatku aj nižšie, sneženie. Popoludní ubúdanie zrážok a miestami aj čiastočne zmenšovanie oblačnosti. Ojedinele poľadovica a na severe aj tvorba snehových jazykov.

Najvyššia denná teplota -1 až 4, na západne miestami okolo 6 st. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo -3 st. Prevažne južný vietor 2 až 7 m/s (5 až 25 km/h), na severe a východe spočiatku ojedinele okolo 9 m/s a tam v nárazoch okolo 15 m/s (30, 55 km/h), v Banskobystrickom kraji prevažne slabý.

Utorok

Po južnom okraji tlakovej níže, ktorej stred sa presunie zo severozápadného Poľska nad Pobaltie, bude do našej oblasti od západu prúdiť morský vzduch. Zároveň v priebehu dňa postúpi od juhozápadu do našej oblasti teplý front spojený s ďalšou nížou nad Britskými ostrovmi.

Oblačno až zamračené, lokálne hmlisto, na západe, v priebehu dňa miestami aj inde, zmenšená oblačnosť. V noci na viacerých miestach, cez deň ojedinele, na severe miestami, dážď alebo prehánky. Od od stredných, vo východnej polovici v noci miestami aj v nižších polohách, sneženie. V noci a ráno ojedinele poľadovica. Najnižšia nočná teplota 3 až -2, na Spiši, Gemeri a Horehroní ojedinele do -4 st.

Streda

Počasie v našej oblasti bude v teplejšom morskom vzduchu ovplyvňovať tlaková níž, ktorej stred sa presunie nad Francúzsko. Zároveň sa v jadranskej oblasti prehĺbi ďalšia tlaková níž.

Oblačno až zamračené, hmlisto, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť. Na viacerých miestach dážď, vo vyšších, v noci na východe lokálne aj v nižších polohách, sneženie. V noci a ráno ojedinele poľadovica. Najnižšia nočná teplota 4 až -2, v dolinách a kotlinách pri zmenšenej oblačnosti -2 až -8 st. Najvyššia denná teplota 2 až 7 st.

Štvrtok

Tlaková níž sa z jadranskej oblasti presunie cez Balkán nad Ukrajinu a po jej zadnej strane k nám začne v priebehu dňa od severu prúdiť chladnejší morský vzduch.

Oblačno až zamračené, v južnej polovici územia postupne čiastočne zmenšená oblačnosť. Miestami prehánky alebo dážď, najmä na severe, postupne od stredných polôh snehové. Najnižšia nočná teplota 3 až -2, v údoliach pri zmenšenej oblačnosti ojedinele okolo -4 st. Najvyššia denná teplota 3 až 8, na severe okolo 1 st.

Piatok

Obdobie bude ako teplotne normálne. Premenlivá oblačnosť a ojedinele, na severe miestami, snehové prehánky. V závere víkendu pribúdanie oblačnosti aj zrážok. Najnižšia nočná teplota 1 až -6, v údoliach miestami -7 až -14 st. Najvyššia denná teplota -3 až 5, postupne 0 až 7 st.