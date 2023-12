SHMÚ upozorňuje na poľadovicu, vietor na horách, povodne aj smog v Jelšave

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Hmla sa v utorok ráno môže vyskytnúť na celom Slovensku. Výstraha platí do 10.00 h. Poľadovica môže byť takmer na celom Slovensku. Výstraha pred ňou platí do 10.00 h a potom od 19.00 h do stredy (20. 12.) 8.00 h.

Vietor na horách môžu ľudia očakávať v okresoch Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Poprad, Ružomberok, Banská Bystrica a Brezno. Na horách nad pásmom lesa meteorológovia miestami očakávajú výskyt vetra, ktorý dosiahne v nárazoch 110 až 135 kilometrov za hodinu alebo priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu, čo je až víchrica. SHMÚ výstrahu vydal predbežne do štvrtka (21. 12.).

Objaviť sa môžu aj povodne, a to v okresoch Trebišov bez Roňavy a Michalovce. Meteorológovia tam vydali výstrahu druhého stupňa.

SHMÚ tiež upozorňuje na smogovú situáciu v Jelšave a okolí. Príčinou sú emisie z vykurovania pevným palivom, možný vplyv dopravy a priemyslu. Meteorológovia informujú, že v predchádzajúcich hodinách došlo v menovanej oblasti k prekročeniu prahu pre PM10. Nenastali zatiaľ podmienky na vydanie upozornenia na smogovú situáciu. V najbližších 24 hodinách očakávajú zlepšenie rozptylovej situácie.