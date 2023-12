Neuveriteľný nákup na ministerstve: Načo bude kaliňákovcom a vojakom táto drahá hračka?

Budú sa vojaci hrať videohry na hernej konzole? (Zdroj: Gettyimages.com, TASR/Martin Baumann)

BRATISLAVA - Nové vedenie exekutívy je pri moci už niekoľko týždňov a za ten čas sme už ako verejnosť konfrontovaní nie len s novými legislatívnymi návrhmi, ale aj s novinkami medzi zmluvami o verejnom obstarávaní. Je bežnou vecou, že sa napríklad na ministerstve objavia objednávky na rôzne druhy textilu, odevov či obuvi. Videli ste však už medzi zmluvami niečo také ako herná konzola? Nuž, v týchto dňoch je aj toto súčasťou objednávaných vecí. Načo to ale vojaci a vedenie rezortu môžu využiť?

Situácia totiž vyzerá tak, že na základe postrehu čitateľov sa na webe zmlúv verejného obstarávania ministerstva obrany objavila zaujímavá objednávka. Zaujímavá je hlavne aj preto, lebo sa blížia vianočné sviatky.

Herná konzola s hrami za vyše 2800 eur

Ide o objednávku zo začiatku decembra, ktorá je zapísaná ako "Herná konzola Sony Playstation 5, hry". Cena sa pritom vyšplhala na neuveriteľnú hodnotu 2813 eur aj s DPH.

Pritom osoba, ktorá mala objednávku podpísať je podplukovník a veliteľ Ľubomír Mizerák. Otázne je pritom, načo by bola podobná vec vojakom či vedeniu ministerstva a na aké účely by ju mohli pri svojej práci využiť. Možno na to aj existuje odpoveď, avšak tlačové oddelenie ministerstva obrany na naše otázky o tomto skutočne netradičnom nákupe stále nereaguje.

Bežná cena sa pohybuje na hranici 500 eur

Rôzne varianty tejto konzoly sa pritom na dnešných relevantných obchodoch či e-shopoch s elektronikou cenovo pohybujú na hranici od 400 do 550 eur. Hry majú pritom úroveň v desiatkách eur za kus.

