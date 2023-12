Aké počasie nás čaká cez víkend? Táto PREDPOVEĎ mnohých nepoteší, najprv sneh a potom... nastane dramatická zmena!

(Zdroj: Gettyimages.com)

BRATISLAVA – Počasie cez víkend nás opäť prekvapí. Meteorológovia informujú, že prichádza ďalšie sneženie, no situácia prinesie aj jav, ktorý môže mnohých zaskočiť. Nastane dramatická zmena, ktorá milovníkov zimy nepoteší.

Po prekvapivej vlne snehových zrážok, ktorá zasiahla tentokrát aj nížiny, nás v nasledujúcich dňoch síce čaká mrazivé počasie, no zrážky budú podľa najnovších predpovedí veľmi premenlivé. V noci môžu teploty klesnúť až k -10 stupňom Celzia, a to dokonca aj v nížinách. No mráz je očakávaný nielen v noci, ale aj počas celého dňa v piatok a v sobotu na celom území. Výnimkou môže byť iba západ Slovenska.

Príchod mrazov spôsobuje príchod chladnejšieho vzduchu od severu, ktorý preruší prechod oklúznych frontov, ktoré prinesú od západu naopak teplejší vzduch. Prvý oklúzny front sa podľa imeteo.sk objaví už v sobotu dopoludnia, a na západnom Slovensku tak bude slabo snežiť. Front prinesie iba slabý poprašok predovšetkým na miestach, kde bude mrznúť.

Ďalšie zrážky by sa mali objaviť na našom území v nedeľu. Snežiť začne na západe Slovenska a spadnúť by mohlo približne 5 centimetrov čerstvého snehu. Už v nedeľu sa však situácia dramaticky zmení a začiatok týždňa prinesie vysoké teploty.

Začiatok týždňa sa tak bude niesť v znamení výrazného oteplenia a teplejšieho západného až juhozápadného prúdenia. Odmäk tak zasiahne celé Slovensko a frontálne vlny prinesú dážď. Výnimkou v tomto prípade bude iba vyššia nadmorská výška.