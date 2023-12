Návrh zmien pri oznamovateľoch korupcie je protiústavný, tvrdí Hnutie Slovensko

Igor Matovič (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Doterajší systém hovorí podľa hnutia napríklad o tom, že oznamovatelia korupcie nahlásia prípad "v dobrej viere" a ak sa preukáže, že to tak nie je, odníme sa im ochrana. Predložená úprava robí podľa hnutia Slovensko z oznamovateľov korupcie ľudí, ktorí zneužívajú právo, teda akýchsi "bonzákov". Návrh navyše hovorí o tom, že ak sa prizná ochrana oznamovateľovi, jeho zamestnávateľ sa môže obrátiť na generálneho prokurátora a ten môže ochranu odňať a voči jeho rozhodnutiu sa nebude dať odvolať na súd.

Návrhom sa tiež odníma možnosť ochrany policajtov, čo je podľa hnutia v rozpore s právom EÚ. "Je to svojvoľné a namierené účelovo voči poctivým policajtom, ktorí boli postavení nezákonne mimo službu. Týmto zákonom zasahuje vláda do prebiehajúcich súdnych konaní, v ktorých by minister vnútra Matúš Šutaj Eštok inak nebol úspešný," uviedol člen predsedníctva hnutia Milan Vetrák.

Vláda sa tiež podľa Vetráka pri navrhovanej zmene odvoláva na to, že dochádza k masívnemu zneužívaniu inštitútu oznamovateľa korupcie. Vetrák pripomenul, že zo správ Úradu na ochranu oznamovateľov vyplýva, že za minulý rok pribudlo deväť prípadov ľudí, ktorým bola poskytnutá ochrana.

Do parlamentu mieri vládna novela zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Parlamentu navrhuje kabinet zákon prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Vyplýva z nej, že ochrana by sa viac nemala poskytovať príslušníkom Policajného zboru. Už poskytnutá ochrana pre policajtov by mala zaniknúť dňom nadobudnutia účinnosti novely zákona.