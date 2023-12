MIMORIADNE Úrad špeciálnej prokuratúry už ráta svoje posledné dni: Opozícia sa búri, Matovič spúšťa protest

Opozícia reaguje na krok vlády o zrušení ÚŠP. (Zdroj: Topky/Ramon Leško, Vlado Anjel)

BRATISLAVA - To, o čom celá opozícia už pred voľbami a aj po nich vo veľkom hovorila a vo veľkom sa o tom diskutovalo v zákulisí sa dnes potvrdzuje. Podľa posledného návrhu vlády a dokumentov z rokovania to skutočne vyzerá tak, že sa kabinet chce porátať s Úradom špeciálnej prokuratúry ako takej. V listinách sú uvedené viaceré dôvody, prečo chce k tomuto vláda pristúpiť, no už teraz sa dá predpokladať obrovské množstvo tlačových konferencií opozície a verejného sektora na túto tému.

VIDEO Reakcia opozície na kroky vlády o rušení ÚŠP:

Reakcia Progresívneho Slovenska na novely Smeru k Úradu špeciálnej prokuratúry (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

vláda na dnešnom rokovaní avizovala rázne ukončenie činnosti Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP)

podľa premiéra Roberta Fica (Smer-SD) sa už inštitúcia "nedá opraviť"

prípady ÚŠP plynule prejdú pod krídla krajských prokuratúr, ktoré spadajú pod generálnu prokuratúru

opozícia sa búri a šéf hnutia Slovensko Igor Matovič vyzýva na demonštráciu

Aktualizované 14:27

Podľa poslankyne Márie Kolíkovej z SaS na Slovensku prebieha demontáž právneho štátu. "Nijakým spôsobom nevyplýva zo žiadnej debaty, že by bola potrebná takáto právna úprava," tvrdí exministerka spravodlivosti.

Aktualizované 14:13 - Matovič zvoláva protest už dnes podvečer

Igor Matovič ako šéf hnutia Slovensko už zvoláva na protest o 17:00 pred parlamentom, pričom spúšťačom boli dnešné informácie o rušení ÚŠP.

VIDEO Reakcie vládnych predstaviteľov:

Vláda zrušenie prokuratúry zakryla do novelizácie trestného zákona. V prvých dokumentoch sa však ihneď skloňuje rušenie tejto inštitúcie. Zánik inštitúcie už potvrdil aj premiér. Úrad sa už podľa Fca nedá opraviť.

Je potrebné dostať ÚŠP pod kontrolu Generálnej prokuratúry (GP) SR tak, ako to vždy malo byť, povedal Fico. Privítal vyjadrenie GP, že je pripravená zvládnuť mnohé špeciálne prípady, ktorými sa ÚŠP zaoberala. "ÚŠP sa jednoducho nedá opraviť. Lipšic tam vošiel ako losos z mora, vytrel sa na tom úrade a zanechal tam po sebe desiatky podobných prokurátorov, ako je on. Preto je tento úrad v podstate nenapraviteľný," povedal premiér. Tvrdí, že špeciálna prokuratúra prispievala k porušovaniu ľudských práv, dokazujú to napríklad nálezy Ústavného súdu SR či rozhodnutia Najvyššieho súdu SR.

Robert Fico (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Prokurátori ÚŠP podľa Fica nikam neodchádzajú. Rozhodne sa o ich pôsobení, či ostanú na GP priamo alebo pôjdu na krajské či okresné prokuratúry. Doplnil, že Špecializovaný trestný súd ostáva súčasťou súdnictva.



(Zdroj: vlada.gov.sk)

"Presadzujú dva odlišné koncepty trestnej politiky štátu, pričom ÚŠP napriek tomu, že nie je na rozdiel od GP SR ústavným štátnym orgánom, tvorí autonómnu trestnú politiku, pri ktorej nerešpektuje GP SR ako hlavu monokratickej štruktúry prokuratúry, čo sa prejavuje okrem iného aj tým, že prokurátori ÚŠP nerešpektujú rozhodnutia GP SR, napríklad obchádzajú rozhodnutia GP SR," píše sa v dokumentoch na rokovaní vlády.

Je známy aj dátum

Účinnosť tejto záležitosti by mala nadobudnúť platnosť od 15. januára 2024 . Úrad pritom aktuálne rieši množstvo káuz. Tieto by pravdepodobne skončili na generálnej prokruratúre a na pridružené krajské prokuratúry.

Úrad špeciálnej prokuratúry (Zdroj: Facebook/Úrad špeciálnej prokuratúry GP SR)

(Zdroj: vlada.gov.sk)

Čurilla a spol by prišli o ochranu z inštitútu chráneného oznamovateľa

Vláda zároveň podľa ďalších dokumentov pracuje aj na zmene ochrany oznamovateľov, pričom samotných policajtov zo zákona vyškrtli. Tieto zmeny by prakticky spôsobili to, že by sa skončili ochrany oznamovateľov, napríklad aj z radov takzvaných čurillocov. Práve týchto riešil vo veľkom nový minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.

Opozícia a mimoparlamentní predstavitelia sa búria

Podľa očakávania sa na sociálnych sieťach už spustila lavína odporu proti tomuto návrhu, pričom svoju nespokojnosť vyjadril napríklad podpredseda parlamentu a šéf Progresívneho Slovenska Michal Šimečka či podpredseda Demokratov a exposlanec Juraj Šeliga.

(Zdroj: Facebook/Michal Šimečka • Progresívne Slovensko)

Na status však ihneď zareagoval aj sám generálny prokurátor Maroš Žilinka, ktorý poslanca žiada, aby ho oslovoval jeho vlastným menom bez prívlastku "363".

(Zdroj: Facebook/Maroš Žilinka - generálny prokurátor SR)

(Zdroj: Facebook/Juraj Šeliga)

Kritikou nešetril ani podpredseda PS a poslanec Michal Truban.

(Zdroj: Facebook/Michal Truban)

Zmeny nie sú len o jednom človeku, reaguje Hlas

Zmeny týkajúce sa Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) nie sú len o jednom človeku, právny štát nemôže stáť na jednej špeciálnej inštitúcii. Skonštatovala to strana Hlas-SD v súvislosti so zmenami týkajúcimi sa postavenia úradu a vyjadrením šéfa ÚŠP Daniela Lipšica. Ten avizoval, že je pripravený vzdať sa funkcie, ak vláda garantuje zachovanie postavenia úradu.

Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

"Zmeny nie sú a nebudú o jednom človeku. Politik Daniel Lipšic sa nikdy nemal stať špeciálnym prokurátorom, preto jeho vyjadrenia nemá zmysel komentovať. Právny štát nemôže stáť na existencii jednej mimoriadnej inštitúcie a už vôbec nie na funkcii jedného človeka," uviedla v reakcii na vyjadrenia šéfa ÚŠP strana Hlas-SD.

Narychlo ušité zmeny zákona odmietame, vyhlásil Majerský z KDH

"Odmietame zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry a narýchlo ušitú zmenu trestného zákona! To, že sa vláda snaží účelovo presadiť tieto zmeny v skrátenom legislatívnom konaní netransparentným spôsobom je podľa KDH neprípustný zásah do fungovania právneho štátu a právnej istoty na Slovensku," reagoval na dnešné vládne novinky predseda KDH Milan Majerský.

Milan Majerský (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Trestná politika štátu si podľa neho vyžaduje širokú celospoločenskú diskusiu a v zásadných otázkach aj zhodu naprieč politickým spektrom. Vláda tak vraj pokútnym spôsobom a bez dostatočných odborných argumentov ruší inštitúciu, ktorá 20 rokov úspešne bojuje s organizovaným zločinom. "Prečo v skrátenom legislatívnom konaní a bez definovania dôsledkov plánujú meniť tak dôležitý zákon ako je trestný zákon? Chcú azda bez odbornej diskusie pretlačiť svoje videnie trestnej politiky a pomôcť svojim ľuďom? KDH je rázne proti sposobu a forme vládnej politiky, ktoré znižujú schopnosť štátu efektívne bojovať s korupciou a organizovaným zločinom a zabezpečovať spravodlivosť pre občanov," doplnil Majerský.

Úkladný atentát na právny štát, reaguje hnutie Slovensko

Na zrušenie ÚŠP sa rozhodli reagovať aj matovičovci. "Hnutie Slovensko (predtým OĽaNO, pozn. red.) sa rázne ohradzuje voči krokom tejto vlády, ktorá vedome pácha úkladný atentát na právny štát. Vláda ide evidentne len o zabezpečenie beztrestnosti jej blízkych ľudí, dôvodne podozrivých z korupcie, založenia zločineckej skupiny a hrubého zneužívania právomoci verejného činiteľa. Účelovo likviduje Úrad špeciálnej prokuratúry - inštitúciu, ktorá má historické výsledky v odhaľovaní politickej korupcie. Ide to urobiť v skrátenom legislatívnom konaní, bez možnosti pripomienok a odbornej diskusie. Je to dobrá správa pre skorumpovaných politikov a zlá správa pre čestných a poctivých ľudí," reagovalo hnutie.

Igor Matovič (Zdroj: Topky/Ramon Leško)