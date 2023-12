Taraba si podal Remišovú: Výsmech z rozpravy kvôli jeho vlastnému menu, no aj on sám si nedal pozor!

Tomáš Taraba si podal Veroniku Remišovú. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel, nrsr.sk)

BRATISLAVA - Máme pred sebou mimoriadne búrlivé parlamentné obdobie, a ako čas letí, tak aj atmosféra hustne. Reč je o legislatívnych procesoch v parlamente, ktoré sa opozícia zo všetkých síl snaží zamedziť aspoň naťahovaním rozpravy. Reč je o legislatívnych krokoch vlády (niektorých aj skrátených), ktoré tak vláda hutne do parlamentu nosí. Najnovšie prebiehala rozprava k zákonu o životnom prostredí, pričom jednou z rečníčok bola aj bývalá vicepremiérka a ministerka na MIRRI Veronika Remišová (Slovensko). Podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nom. SNS, Život-NS) mala jednu úlohu - naučiť sa jeho meno. Ani on však nie je úplne bez chyby.

archívne video

Veronika Remišová vyzýva štátneho tajomníka, aby prestal zneužívať kostoly na svoju osobnú, politickú propagandu (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili piatkové rokovanie v strede rozpravy. V závere tretieho dňa šiestej schôdze rokovali o novele zákona o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže, ktorú má pod hlavičkou minister životného prostredia Tomáš Taraba, ktorý sa však v tom čase nachádzal v Dubaji, a tak ho zastupoval podpredseda vlády pre Plán obnovy, odolnosti a využívanie eurofondov Peter Kmec z Hlasu.

Taraba si však túto rozpravu pozrel zrejme aj na diaľku, keďže jeho zostrihané video z vystúpenia Veroniky Remišovej si už zavesil na konto na sociálnej sieti.

Neovláda ani moje meno, posťažoval sa Taraba

Minister envirorezortu si totiž povšimol, že Remišová viac ako trikrát nazvala šéfa ministerstva "Dušan Taraba" a nie Tomáš, ako je jeho krstné meno. "Igor Matovič svojho času povedal, že keď ju (Remišovú, pozn.red.) vtiahol do politiky cez OĽaNO museli zaplatiť agentúre, aby ju naučili očesať sa, obliekať sa a namalovať sa, v piatok vystúpila k mojej osobe v parlamente. Jediné čo mala zvládnuť je naučiť sa správne celé meno a nepodarilo sa ani to," zosmiešnil politickú súperku Taraba.

Preklep mal aj on - v statuse

Sám si však nedal pozor, keďže pri tejto príležitosti urobil chybu aj on sám, a to v statuse. Minister pritom v konkurenčných médiách a rozhovoroch priznal, že tvorba statusov na jeho účte pochádza priamo od neho a nemá na to zamestnaných ľudí. To môže byť zrejme dôvod zámeny slova "správne" na "sorávne".

(Zdroj: Facebook/Tomáš Taraba)

Poslanci pokračujú v utorok

Do lavíc sa majú zákonodarcovia vrátiť opäť v utorok (12. 12.). Od 9.00 h ráno by sa mali venovať vládnym návrhom v druhom čítaní, o ktorých rokujú v skrátenom legislatívnom konaní. Ide o balíček konsolidačných opatrení, ktoré zahŕňajú mimoriadne zdanenie bánk, zvýšenie spotrebných daní z alkoholu a tabaku, ale aj zníženie príspevku do druhého piliera a zvýšenie zdravotného odvodu. Venovať by sa mali následne aj novele kompetenčného zákona, ktorá hovorí o zriadení nového ministerstva aj o ďalších zmenách.

(Zdroj: Topky/Jano Zemiar)

Program schôdze v piatok doplnili aj o ďalšie návrhy z vlády, o ktorých by mohli poslanci rokovať v zrýchlenom režime. Medzi nimi je napríklad aj novela Trestného zákona, ktorá ráta aj so zrušením Úradu špeciálnej prokuratúry.