Peter Pellegrini o Gašparovi ako možnom šéfovi SIS: V koalícii zatiaľ nie je zhoda

Pellegrini pripustil aj zmeny vo fungovaní Úradu špeciálnej prokuratúry či Trestného zákona. Finálna dohoda však podľa neho ešte nie je. Avizuje, že návrh na vládu predložia až po konzultácii s Európskou komisiou. "Zámerom je priblížiť trestné poriadky a trestné kódexy našej krajiny vyspelým západným krajinám," podotkol. Zmeny by sa podľa neho nemali týkať Špecializovaného trestného súdu.

Šimečka zámer odmieta

Podpredseda Národnej rady (NR) SR a líder hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michal Šimečka zámer odmieta. Súčasný kabinet chce podľa neho oslabiť právny štát. "Ide jednoznačne o to oslabiť inštitúciu, ktorá sa za posledné roky snažila riešiť korupciu na vysokých miestach," poznamenal. V tejto súvislosti opäť skritizoval aj ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD). Za viacerými jeho krokmi vidí pomstu.

Ministrovi vyčíta, že dočasne pozbavil výkonu služby šiestich policajtov, tzv. čurillovcov. Bolo to podľa neho v rozpore so zákonom. Poukázal na to, že to skonštatovali aj niektoré súdy. Predseda parlamentu reagoval, že to nie je také jednoznačné a rozhodnutia sa líšia. "Uvidíme nakoniec v odvolacom konaní, keď sa to dostane konečne na ten súd, ktorý to má riešiť," doplnil. Deklaroval, že ak ten preukáže, že Šutaj Eštok urobil chybu, tak bude musieť revidovať svoje rozhodnutie.

Líder PS tvrdí, že ak hnutie nepríde s vlastným kandidátom na prezidenta, podporia Ivana Korčoka. "Naše rozhodnutie oznámime v najbližších dňoch," doplnil. Pellegrini potvrdil, že prezidentskú kandidatúru zvažuje. Diskutuje o tom so zástupcami v jednotlivých krajských štruktúrach strany. Avizuje, že rozhodnutie oznámi najneskôr v polovici januára.