Opozícia využije všetky nástroje, aby zabránila zrušeniu špeciálnej prokuratúry, tvrdí Michal Šimečka

Michal Šimečka (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Opozícia mieni využiť všetky nástroje, aby zabránila prijať zmeny Trestného zákona, ktoré vedú k zrušeniu Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), ako aj novelizovať zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Na stredajšej tlačovej konferencii to uviedol predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka. Poďakoval sa tisícom ľudí, ktorí prišli podporiť opozičný protest proti chystaným vládnym zmenám. Označil to za silný verejný tlak a signál, že si ľudia neprajú, aby vláda takto "prevalcovala" zmeny.

Predstavitelia koalície sú podľa Šimečku nervózni. "Sú pod tlakom, lebo vidia, že to, čo si predstavovali, že pretlačia promafiánsky balíček - zrušenie špeciálneho prokuratúry - narýchlo, bez diskusie pred Vianocami, že to sa im nedarí a tlak funguje," skonštatoval. Poukázal aj na predĺženie stredajšieho rokovania parlamentu do polnoci. Šimečka si myslí, že predsedovi Národnej rady (NR) SR Petrovi Pellegrinimu (Hlas-SD) sa situácia rozpadáva pod rukami.

Archívne video

Tisíce ľudí protestujú pred Úradom vlády SR proti zrušeniu Úradu špeciálnej prokuratúry (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

Opozícia chce dosiahnuť stiahnutie vládnych problematických návrhov. Preto plánuje využívať obštrukcie v parlamente, hlásiť sa do diskusie, a tým natiahnuť čas, aby zabránili parlamentu prijať vládne návrhy do Vianoc. Pripravení sú aj na celonočné rokovania či rokovanie v období medzi vianočnými sviatkami a pokračovať chcú v organizovaní verejných protestov.