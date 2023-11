Pellegriniho hovorkyňa si pustila ústa na špacír: Do vývrtky ju dostali tieto otázky, šéf parlamentu zasiahol

Peter Pellegrini sa ospravedlňoval (Zdroj: Topky/Ramon Leško, Facebook/Peter Pellegrini)

Macíková si nedala pozor na jazyk, keď odpovedala na otázky denníka SME o pridelenom byte v poslaneckej ubytovni pre Petra Pellegriniho. Denník sa predtým sťažoval, že predseda Národnej rady SR už niekoľko dní na ich otázky nereaguje, až sa tak napokon stalo. Hoci nie tak, ako by novinári čakali.

Vás všetkých je do toho prd, odkázala hovorkyňa

Hlavné slovo si totiž zobrala samotná hovorkyňa Medveď Macíková. "Čo vás do toho, na aký účel mu to je? Keby tam aj teraz mal štyri šteniatka zavreté, tak všetkých je nás do toho prd," povedala do telefónu novinárom zo spomínaného denníka.

Pellegrini hasil celú situáciu

Pellegrini následne po tomto výstupe svojej vlastnej hovorkyne promptne zareagoval formou statusu na sociálnej sieti a snažil sa celú záležitosť dostať pod kontrolu. "Je to temperamentná žena a občas jej v súkromí "uletí" jazyk. Presne tak sa stalo aj v neformálnom rozhovore s novinárkou denníka, ktorá tento rozhovor následne zverejnila," posťažoval sa na úvod Pellegrini, ktorý si aj nepriamo zapolemizoval nad etickými hranicami, na základe ktorých by mal alebo nemal byť podobný rozhovor zverejňovaný.

Ospravedlňujem sa a takto už pokračovať nebudeme, dodal

"Chápem Patríciinu frustráciu, ktorá musí riešiť v tomto prípade naozaj od podlahy vymyslenú kauzu s prideľovaním ubytovania poslancom Národnej rady. Ale faktom je, že takto sa jednoducho nekomunikuje a ak ja osobne volám po väčšej politickej kultúre, môjho tímu sa to týka ako prvého. Preto sa ospravedlňujem za nevhodnú reakciu mojej hovorkyne a určite v takomto duchu s médiami pokračovať nebudeme," odkázal verejnosti a novinárskej obci Pellegrini cez sociálnu sieť.