Ivan Korčok predstavil tri princípy zahraničnopolitického pôsobenia

Ivan Korčok (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Najväčšou výzvou slovenskej zahraničnej politiky je to, či sa dokážeme postaviť na správnu stranu histórie. Skonštatoval to prezidentský kandidát Ivan Korčok v utorňajšom vystúpení, v ktorom predstavil svoj zahranično-politický program. Pôsobenie v úrade prezidenta v tejto oblasti stavia na troch princípoch, a to susedstvo, spojenectvo a partnerstvá. Zároveň vyzval vládu SR, aby urýchlene spustila proces zásadnej revízie Bezpečnostnej stratégie, keďže ruská agresia voči Ukrajine zničila európsku bezpečnostnú architektúru.