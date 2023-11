Pellegriniho boj o palác môže podľa odborníka priniesť Hlasu klinickú smrť: V hre sú veľké peniaze aj politický risk!

Marušiak nazerá na možnú Pellegriniho kandidatúru. (Zdroj: Topky/Ramon Leško, Vlado Anjel, TASR/Lukáš Grinaj)

archívne video

Peter Pellegrini po schválení PVV a vyslovení dôvery vláde (Zdroj: Topky/Ramon Leško )

Ako sa budú ostatné koaličné strany pozerať na Pellegriniho, ak lídrovi Hlasu kandidatúra nevyjde? Respektíve, bude napríklad Smer vôbec čakať na to, kým sa rozhýbe, alebo Smer vyberie vlastného kandidáta?

Samozrejme, nedá sa to vylúčiť, že by Smer vytiahol vlastného kandidáta, ak by sa ukazovalo, že kampaň Pellegriniho nie je úspešná. Prípadnú podporu Pellegriniho kandidatúry si Smer nechá určite dobre "zaplatiť" v podobe podpory svojich priorít vo vládnej koalícii, až po predpokladaného pohltenia Hlasu.

Ak sa zamyslíme nad tým, že kampaň má stropný limit 500-tisíc eur a Pellegrinimu by voľby nevyšli podľa predstáv, bude Hlas takáto neúspešná investícia bolieť?

Určite, bude to aj veľká výzva pre Hlas, ako formovať ďalej svoju politiku. Bude to finančný aj politický problém, pretože momentálne sa zdá, ako keby sa zvolenie Pellegriniho za prezidenta považovalo za samozrejmosť. Tak či tak, Hlas bude musieť uvažovať o svojej identite.

Predpokladáte, že už teraz je rozhodnuté o dueli Pellegrini vs. Korčok, alebo tu ešte niekto môže zamiešať karty?

Času veľa nie je, ale stále sú v hre mená ako Harabin, Kubiš alebo Mistrík. Minimálne v prvom kole to nebude o súperení medzi dvoma tábormi, ale o súperení vo vnútri tých istých táborov. Tak sa samozrejme môže stať, že jeden z uvažovaných kandidátov sa do druhého kola nedostane.

Akú životnosť má strana Hlas-SD, ak sa Pellegrini prezidentom skutočne stane?

Momentálne je Hlas veľmi úzko spätý s osobou Petra Pellegriniho. Strana sa rozhodla ísť do koalície so Smerom, nikde sa na verejnosti neobjavila žiadna kritika tohto roku a čo je podstatné - momentálne nie je možné postrehnúť rozdiel medzi Smerom a Hlasom. Preto ťažko čakať, že vedľa seba budú existovať dve prakticky rovnaké strany, pričom jedna má ťah na bránku, stabilné štruktúry, jasne definované hodnotové a politické priority a líderskú osobnosť a druhá nemá nič z toho. Pretože po Pellegriniho odchode sa v Hlase žiadna iná líderská osobnosť, ktorá by stranu symbolizovala, nečrtá. Takže bude veľmi ťažké, ako by Hlas dokázal definovať svoju identitu pri silnejšom Smere a najpravdepodobnejší scenár je koniec strany a jej úplné, resp. väčšinové pohltenie Smerom. Keď sám predseda Hlasu vo svojich prejavoch zamieňa Hlas so Smerom, to nevytvára dojem, že by sám v budúcnosť tejto strany veril, nech by akokoľvek on sám a ďalší predstavitelia Hlasu tvrdili opak.

Kto je v prípade Pellegriniho odchodu zo strany v zálohe na predsedu? Bude to Erik Tomáš? Je tam vôbec ešte niekto iný v hre?

Nemyslím si, že Erik Tomáš má na to, aby bol lídrom samostatnej strany, aby jej vedel ponúknuť nejaký program, identitu a hodnoty. Nie som si celkom istý, že by Tomáš chcel vôbec byť lídrom samostatne pôsobiacej strany a neviem, či niekto iný môže v Hlase zastávať funkciu predsedu, aby bol rešpektovaný členskou základňou i koaličnými partnermi. Istý politický výtlak by som nevylúčil u Tomášovho štátneho tajomníka Branislava Ondruša, ale to je čisto moja hypotéza.

Aký by bol podľa vás Peter Pellegrini ako prezident?

Pellegrini je relatívne mladý, to znamená, že by asi chcel kandidovať aj druhý raz. Bude teda v minimálne prvom období lojálny voči koalícii, aj keď bude menej konfrontačný a nebude mať vystupovanie ako Ľuboš Blaha. Od Roberta Fica sa nedokázal úplne osamostatniť ani ako líder vlastnej strany, tak je málo pravdepodobné, že by to dokázal vo funkcii prezidenta.