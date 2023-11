Bez podpory štátu budú mať samosprávy problém pripraviť vyrovnané rozpočty, reaguje ZMOS

"Viaceré mestá a obce avizujú, že je vysoko pravdepodobné, že budú mať problém nielen prijať vyrovnaný rozpočet, ale že ich budú predkladať a schvaľovať v januári-februári, keď bude jasné, aká bude daňová prognóza, aké budú nové dane, ktoré očakávame, že budú tvorené nielen výnosom daní z príjmov fyzických osôb, ale aj výnosom daní z príjmov právnických osôb," uviedol Božik. Podotkol, že podľa zákona sú mestá a obce pritom povinné predstaviť rozpočet do 15. decembra.

Zvyšovanie daní a poplatkov

Pripomenul, že samosprávy už v roku 2022 upozorňovali, že rok 2023 bude v tomto smere náročný, preto viaceré z nich museli zvýšiť dane a poplatky. "Veľká časť miest a obcí, ktoré tak neurobili v minulom roku, tak konajú v tomto," ozrejmil s tým, že ani to nepokryje výpadok verejných zdrojov. "Zvyšovanie daní či už o 30, 40 alebo 50 percent je stále v porovnaní s tým, čo samospráve chýba, nič," vysvetlil Božik. Poukázal na to, že nárast výdavkov spôsobuje napríklad inflácia, zvyšovanie miezd či zavádzanie parkovacej politiky.

ZMOS sa stretne s ministrom Kamenickým a premiérom

Vládna koalícia podľa predsedu ZMOS prisľúbila, že samosprávam pomôže. Upozornil však, že stále nie je jasné, ako bude vyzerať budúcoročný štátny rozpočet, preto nič nie je jasné. Očakáva, že ZMOS sa v krátkej dobe stretne s ministrom financií Ladislavom Kamenickým aj premiérom Robertom Ficom (obaja Smer-SD).

Združenie zároveň skritizovalo návrh novely zákona, ktorý do parlamentu predložili poslanci Národnej rady (NR) SR Ján Mažgút a Erik Kaliňák (obaja Smer-SD). Podotklo, že poslanci chcú opäť bez diskusie zasahovať do kompetencií samospráv. "Mala by umožňovať to, aby štát vstupoval do aktivít, pokiaľ ide o miestne komunikácie, ktoré sú výsostne v pôsobnosti obcí a miest SR," upozornil Božik. Dodal, že ZMOS v tejto súvislosti plánuje písomne osloviť všetkých poslancov parlamentu. "Požiadame, aby prestali s týmito praktikami, ktoré sú nekorektné," povedal.