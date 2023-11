Šutaj Eštok má podľa PS pre rozhodnutie súdu odstúpiť, jeho koniec chce aj SaS článok

Matúš Šutaj Eštok (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) by mal sám odstúpiť z funkcie. Uviedol to podpredseda parlamentu a predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka v reakcii na neodkladné opatrenie súdu v prípade postavenia vyšetrovateľa Štefana Mašina mimo služby. Poslanec Juraj Krúpa (SaS) poukázal na to, že pre ignorovanie zákonov či útok na nezávislosť súdov musí byť šéf rezortu odvolaný.